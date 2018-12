Rendsburg : Leere Zigarrenkisten bringen der Tafel Geld

Geschäftsinhaberin Hannelore Drümmer spendet der sozialen Einrichtung 1350 Euro.

von lz

19. Dezember 2018, 19:36 Uhr

Angefangen hat alles mit einem Schrank voller Zigarrenkisten. Mit ihnen hatte der Lebensgefährte von Hannelore Drümmer etwas vor. Aber er kam nicht mehr dazu. Nach seinem Tod fand die Inhaberin von „Zigarren Drümmer“ in der Königstraße in Rendsburg-Neuwerk eben jene Kisten. Große Kisten, Kisten mit Verzierungen, schlichte Kisten – und alle zu schade, um sie einfach wegzuwerfen. Deswegen gibt Hannelore Drümmer die Behältnisse seit geraumer Zeit gegen eine Spende ab.

In diesem Jahr kamen 1350 Euro für die Rendsburger Tafel in Trägerschaft des Diakonischen Werks des Kirchenkreises zusammen. Die ersten 500 Euro übergab die Geschäftsfrau bereits im Frühjahr an Gitta Heinze, die bei der Tafel für die Spenden zuständig ist. Nun kamen noch einmal 850 Euro hinzu. Sie werden für das neue Kühlfahrzeug verwendet, mit dem die Tafel einen in die Jahre gekommenen Transporter ersetzen will. „Die Zigarrenkisten werden ganz unterschiedlich eingesetzt“, erzählte Drümmer bei der Übergabe des symbolischen Schecks. Manche würden zum Basteln benutzt, andere als Schmuckkästchen. „Wir verkaufen viele Zigarren einzeln, und am Ende bleiben die Kisten oft übrig“.