Lebenslange Haft oder Freispruch?

Der Staatsanwalt fordert lebenslange Haft, der Verteidiger dagegen Freispruch. Am 6. August 2016 hat Armen M. in einer Rendsburger Autowerkstatt seinen Schwager Arman H. mit drei Schüssen in den Kopf getötet. Wie berichtet, gab der 34-Jährige die Tat Anfang Mai vor dem Landgericht Kiel zu, stellte sie aber als Notwehr dar.

Gestern beantragte Oberstaatsanwalt Achim Hackethal eine lebenslange Haft wegen heimtückischen Mordes. Der Angeklagte sei überführt, seinen Schwager in der Werkstatt an der Friedrichstädter Straße mit drei Schüssen in den Kopf heimtückisch getötet zu haben. Der Mann habe vorsätzlich und planmäßig gehandelt. Es gebe „auch nicht im Ansatz eine Notwehrsituation oder eine verminderte Schuldfähigkeit“. Der Verteidiger Dirk Meinecke wertete die Tat dagegen als „zu entschuldigenden Notwehrexzess“ und verlangte Freispruch. Zugleich warf er den Ermittlungsbehörden „eine eklatante, nicht erklärliche Untätigkeit“ vor, nachdem sich sein Mandant hilfesuchend an sie gewendet hatte. „Wäre man eingeschritten, hätte diese Tat verhindert werden können“, sagte Meinecke. Vor der Tat hatte der Angeklagte seinen Schwager wegen eines Waffenlagers und angeblicher krimineller Machenschaften bei der Polizei angezeigt. Doch sei den Hinweisen nicht nachgegangen worden, wie der Verteidiger rügte.

Der 34-Jährige hatte ausgesagt, dass sein Schwager ihn anwerben wollte. Als er sich weigerte, habe der Mann ihn und seine Familie so massiv bedroht, dass er aus Rendsburg weggezogen sei. Am Tattag fuhr er zu dem 31-Jährigen in die Werkstatt, um ein goldenes Armband zurückzuholen und die Anwerbeversuche endgültig abzulehnen. Doch sein Schwager bedrohte ihn mit einer Pistole. Die habe er ihm noch abnehmen können. Als der Mann aber eine zweite Waffe lud, habe er geschossen.

Für den Verteidiger sind die Angaben seines Mandanten „aufgrund der objektiven Spurenlage“ nicht zu widerlegen. Für den Staatsanwalt und auch den Nebenklagevertreter stellen sie dagegen Schutzbehauptungen dar. Das Gericht will am 22. Juni das Urteil verkünden.

Das Opfer wurde 31 Jahre alt. Der Mann hinterlässt Frau und Kinder. Die Witwe ist in dem Verfahren Nebenklägerin. Sie hatte im Prozess auch von Gewalttätigkeiten ihres Mannes innerhalb der Familie berichtet.

von Frank Höfer

erstellt am 12.Jun.2017 | 10:46 Uhr