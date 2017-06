Lebenslänglich für Mord an Schwager

vergrößern 1 von 1 Foto: JH Frank 1 von 1

Wegen heimtückischen Mordes in Rendsburg und des unerlaubten Besitzes einer Waffe samt Munition ist der Husumer Armen M. gestern am Landgericht Kiel zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der 34-Jährige nahm den Entschluss der achten großen Strafkammer regungslos mit gesenktem Kopf entgegen. Die Witwe des Opfers lächelte erhobenen Hauptes.

Armen M. tötete am 6. August 2016 in einer Autowerkstatt an der Friedrichstädter Straße seinen Schwager mit drei Schüssen in den Kopf. Das Opfer saß dabei am Steuer eines Mercedes’. Wie berichtet, legte der Angeklagte am ersten Verhandlungstag ein Geständnis ab. Oberstaatsanwalt Achim Hackethal forderte eine lebenslange Haft. Der Angeklagte stellte die Tat als Notwehr dar, sodass sein Verteidiger Dirk Meinicke einen Freispruch verlangte. Sein Mitarbeiter bemängelte gestern, dass die Beweise nicht ausreichten, um das Mordmerkmal der Heimtücke nachzuweisen. Er kündigte eine Revision an.

Der Vorsitzende Richter Jörg Brommann zeigte sich überzeugt, dass der Angeklagte entschlossen war, seinen Schwager zu töten. Brommann räumte ein, dass die Kammer das Motiv nicht ermitteln konnte, vermutete aber drei Gründe für die Tat: Erstens hatte das spätere Opfer den Angeklagten mehrfach gedrängt, sich an Straftaten zu beteiligen. Armen M. hatte sich geweigert, hielt seinen Schwager aufgrund dessen Drogenkonsums aber für gefährlich. Zweitens hatte Armen M. dem Bruder seiner Ehefrau ein 14-karätiges Goldarmband geliehen, dass dieser in einem Pfandhaus zu Geld machte, aber nicht zurückgab. Drittens könnte Armen M. eine Ausgrenzung durch seine armenischen Landsleute befürchtet haben, weil er die Machenschaften seines Schwagers der Polizei gemeldet hatte.

Trotz der unklaren Motivlage zeigten nach Ansicht des Richters die Umstände der Tat, dass Armen M. sie heimtückisch beging. Er hatte behauptet, dass sein Schwager ihn mit einer Pistole des Typs Walther PPK bedrohte. Als er sie ihm entriss, habe sich das spätere Opfer von einem Mann auf dem Beifahrersitz eine rumänische Waffe geben lassen, sie mit ausgestreckten Armen durchgeladen und nach vorn geblickt. In dem Moment schoss Armen M. ihm dreimal von links in den Kopf. Nach Ansicht des Richters wäre es bei einem Streit normal gewesen, dass sie einander angesehen hätten. Die Kopfhaltung des Opfers nach vorn spreche dafür, dass der Täter dessen Arg- und Wehrlosigkeit ausgenutzte. Zudem trug der Angeklagte nach Brommanns Darstellung während der Schüsse einen mit silberfarbenen Applikationen besetzten Mädchenhandschuh. Armen M. hatte behauptet, ihn erst anschließend aus der Jacke gezogen zu haben. Die Kammer glaubte jedoch der mehrmaligen Aussage eines Zeugen, dass der Angeklagte das Kleidungsstück bei der Tat trug. Tatsächlich ließen sich auf seiner Haut kaum Schmauchspuren nachweisen. Einem Gutachter zufolge verminderten die Applikationen auch Rückstände auf dem Handschuh.

Nicht zuletzt fiel der Kammer auf: Der Angeklagte behauptete, gegen 16 Uhr an der Werkstatt eingetroffen zu sein. Sein Handy meldete sich jedoch eine Stunde vorher in der örtlichen Funkzelle an. „Zahlreiche Telefonate lassen den Gedanken aufkommen, dass es sich um ein geplantes Geschehen mit weitaus mehr Beteiligten handelte“, merkte der Richter an. Er beklagte, dass viele Zeugen entweder offenkundig gelogen oder keine Angaben gemacht hatten. Seiner Kenntnis nach wurden Zeugen während des Prozesses teilweise zum Schweigen gedrängt. „Das Bild von der armenischen Gemeinschaft ist verheerend, was ihre Rechtstreue und ihre Bereitschaft sich einzugliedern anbetrifft“, sagte er.