Erste Hilfe : „Leben retten ist ganz einfach“

vergrößern 1 von 1 Foto: Matzen 1 von 1

von Dirk Jennert

erstellt am 22.Sep.2017 | 17:05 Uhr

In Deutschland erleiden bis zu 100 000 Menschen pro Jahr einen plötzlichen Herzstillstand. 80 bis 90 Prozent der Betroffenen sterben, oftmals weil die Umstehenden nicht eingreifen. „Nur jeder Fünfte leistet Erste Hilfe“, sagt Oberarzt Achim Gördel aus der Fachabteilung Anästhesie und Schmerztherapie der Imland-Klinik. Der Mediziner hat für diese Passivität kein Verständnis: „Leben retten ist ganz einfach“. Würde sich die Zahl der Helfer von 20 auf 30 Prozent erhöhen, könnte man die Zahl der Überlebenden um mindestens 5000 steigern.

Gördel ist von Berufs wegen Lebensretter. Er fährt im Notarztwagen mit und gehört zum Team des Rettungshubschraubers „Christoph 42“. Doch obwohl Deutschland über ein enges medizinisches Netz verfügt, kann es durchaus 15 bis 20 Minuten dauern, bis der Notarzt einen Patienten erreicht – wenn der Betroffene beispielsweise in einem entlegenen Dorf lebt. Bis zum Eintreffen des Mediziners sind dann die Verwandten gefordert, aktiv zu werden. Oder Freunde und Nachbarn. Oder sogar Fremde.

Was ist im Notfall zu tun? Erster Schritt: Durch Ansprechen, Rütteln oder Schütteln klären, ob der Zusammengebrochene bei Bewusstsein ist. Reagiert er nicht, prüft man die Atmung. Sollte der Patient noch normal atmen, bringt man ihn in die stabile Seitenlage, damit er nicht an Erbrochenem ersticken kann. Hat jedoch auch die Atmung ausgesetzt, ist der Patient in höchster Not. Sofort muss man über 112 den Notarzt rufen. Anschließend gilt die volle Aufmerksamkeit wieder dem Patienten. „Dann sollte man auch nicht mehr versuchen, den Puls zu fühlen, sondern sofort mit der Herzmassage beginnen“, rät Gördel.

Zunächst macht man den Brustkorb des Patienten frei. Die Massage erfolgt mit dem Handballen. Um die nötige Kraft aufzubringen, muss man beide Hände nehmen. Der Druckpunkt befindet sich mittig in der unteren Hälfte des Brustkorbes. Und dann muss mit aller Kraft gedrückt werden. Oberarzt Gördel weiß, dass genau dieser Schritt Überwindung kostet. „Man muss die Scheu ablegen. Der Brustkorb ist hoch elastisch.“ Das muss er auch sein, denn für eine wirkungsvolle Herzmassage muss der Brustkorb um fünf bis sechs Zentimeter nach unten gepresst werden. Das Herz reagiert darauf wie ein durchnässter Schwamm, der ausgewrungen wird. Das Blut wird dabei in die Gefäße gepumpt. Nimmt man den Druck vom Brustkorb, saugt sich das Herz wieder voll. Anschließend wird wieder gedrückt. So bleibt der Blutkreislauf erhalten.

Für den Lebensretter ist das kräftezehrend. Denn etwa 100 Mal pro Minute muss er den Brustkorb des Bewusstlosen zusammendrücken und ihn möglichst auch mit Luft versorgen. Für die Ersthelfer gilt: 30 Mal drücken, zweimal Atem spenden. Nach kurzer Zeit macht sich die Anstrengung bemerkbar. Deswegen ist es wichtig, sich Hilfe bei den umstehenden Passanten zu holen, sie am besten direkt anzusprechen. Klare Ansagen helfen: „Sie da in der roten Jacke, bitte lösen Sie mich jetzt mal ab.“

Viele Menschen haben Angst davor, dem Patienten bei der Herzmassage eine Rippe zu brechen. Das kann zwar durchaus passieren, tritt aber eher selten auf. Oberarzt Achim Gördel bringt es auf den Punkt: „Eine gebrochene Rippe wächst zusammen. Die Alternative zum Rippenbruch ist der Tod.“