Guten Morgen, Rendsburg! : Laute Schüler im Bus – und ein Mann kam plötzlich gern zu spät zur Arbeit

Normalerweise nimmt er sich nicht so wichtig, achtet auf andere und auch auf die Natur. Doch neulich war es ihm ganz schnell egal, dass er nicht rechtzeitig zum Dienstbeginn auf seiner Arbeitsstelle ankommen würde.

Rendsburg | Er war auf dem Weg zur Arbeit. Und weil er nicht immer nur an sich, sondern auch an die Umwelt denkt, legt er die zwölf Kilometer meistens mit dem Bus oder dem Fahrrad zurück. An diesem Tag war der Bus das Mittel der Wahl – es regnete. Er stieg am frühen Morgen ein und suchte sich einen netten Platz am Fenster aus. Bis zu seinem Dienstbeginn wollte er ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.