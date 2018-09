Laut-Raum Wissens-Durst Gong-Spieler

von Helma Piper

28. September 2018, 14:47 Uhr

Fachbegriffe, Fremdwörter und lange Sätze: Behörden besitzen eine ganz eigene Sprache. Kinder, die zur Schule gehen, werden „beschult“ oder in einer Pflegefamilie „beeltert“. Manche Verwaltungen benutzen das Wort „Lautraum“ für eine Diskothek. Was ist „raumübergreifendes Großgrün?“ So bezeichnet das Amtsdeutsch einen Baum. Übrigens: In der nächsten Woche beginnt die Abfuhr des Strauchschnitts. Die Zweigbündel sollen an den Straßenrand gestellt werden. Es empfiehlt sich, für den Transport einen „einachsigen Dreiseitenkipper“ – pardon – eine Schubkarre zu benutzen.

Das Mittelalter ist zugegeben schon eine merkwürdige Zeit gewesen. Es gab Dinge, die als völlig normal galten, obwohl diese, zumindest nach unserem heutigen Wissen, absurd sind. Mönche zum Beispiel, die zu jener Zeit Bücher abschrieben und somit kopierten, glaubten, dass ein Dämon namens Titiwillus alle jemals begangenen Rechtschreibfehler sammelte und ihnen im Angesicht des Todes vorhielt und zudem den Zutritt ins Paradies verweigerte. Wer tiefer in diese Welt eintauchen möchte, sollte an diesem Wochenende die Aktion „Mittelalter live“ im Tierpark Arche Warder besuchen. Die Darsteller geben gern Auskunft über die vergangene Zeit – und sind hoffentlich auch gut vorbereitet auf den Wissensdurst der kleinen Besucher: Ein vierjähriges Kind stellt täglich ungefähr 400 Fragen.

Wie man weiß, kann Musik verschiedene Wirkungen auf uns haben. Die Töne können Stimmungen verändern, uns aufputschen oder beruhigen. Der Gong zum Beispiel gilt als Instrument, das blockierte Gefühle löst. Meditations-Experten behaupten, der Klang verringere Spannungen und stärke den Kreislauf. Wer den Gong höre, fühle sich wie von einer mächtigen und heilenden Welle überrollt. Angeblich kann ein geübter Musiker dem Instrument Vibrationen entlocken, die bis auf die molekulare Ebene wirken und zu einer intensiven Entspannung führen. Und die Entkrampfung könne so tief sein, dass der Zuhörer einschlafe. Das will der Gongspieler, der demnächst in der Hamdorfer Kirche ein Konzert geben wird, allerdings nicht hoffen.