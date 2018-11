Lauftag-Erlös gespendet

von Helma Piper

28. November 2018, 15:40 Uhr

Am Spendenlauf der „Schule Hohe Geest“ nahmen, wie berichtet, mehr als 1000 Mädchen und Jungen teil. Die Auszählung der Sponsorenbeträge ergab einen Gesamterlös in Höhe von 2363,80 Euro. Davon wird exakt die Hälfte als eine Spende an die Initiative „Action!Kidz“ (Duisburg) überwiesen. Vom Restbetrag wurde bereits eine neue Akku-Lautsprecherbox für das Schulradio angeschafft. Außerdem sollen die Tischkicker in der Pausenhalle repariert werden.