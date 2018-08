Laufgemeinschaft statt Eltern-Taxi

Erster Schultag: Kreisverkehrswacht gibt Eltern und Abc-Schützen Tipps für den sicheren Weg / Vorbildfunktion der Erwachsenen

von shz.de

21. August 2018, 13:18 Uhr

Heute ist es soweit: Im Kreis haben 2329 Schüler ihren ersten Schultag an den 47 Grundschulen, inklusive Grund- und Gemeinschaftsschulen. Damit werden 18 Kinder mehr eingeschult als im Jahr davor.

Eine wichtige Frage aller Eltern: Wie kommt mein Kind am sichersten zur Schule? Am Einschulungstag selbst wird der Schulweg in der Regel noch von Mama und Papa begleitet und muss nicht allein gemeistert werden. Aber wie geht es danach weiter? Die Kreisverkehrswacht Rendsburg plädiert dafür, dass das „Eltern-Taxi“ stehen bleibt. Grund: Vor vielen Schulen bricht morgens ein Verkehrschaos aus. Jochen Runge vom Schulverband berichtet über die chaotische Situation vor der Grundschule Nortorf: „Die Verkehrslage wird zeitweilig unüberschaubar und das wiederum birgt eine gewisse Gefährlichkeit.“

Dabei gibt es Alternativen, die dem Kind und auch der Umwelt gut tun. Dietmar Benz, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Rendsburg, erklärt: „Kinder sollen besser zu Fuß zur Schule gehen, denn je eher ein Kind zu Fuß unterwegs ist, umso eher wird die Motorik geschult.“ Auch das Fahrrad sollte bei Kindern unter zehn Jahren lieber stehen gelassen werden, da die Motorik der Kinder noch nicht genügend ausgeprägt sei. Benz gibt Tipps, wie die Kleinen ihren Schulweg souverän meistern können: „Nehmen Sie mit Ihren Kindern den sichersten Schulweg, nicht den kürzesten“, sagt der Vorsitzende. Der Weg sollte vorher festgelegt und dann mehrmals mit dem Kind zusammen abgelaufen werden.

Häufig seien die jungen Verkehrsteilnehmer auch noch abgelenkt: „Die sind nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, sondern sind in Gedanken auf ihrem Raumschiff oder reiten auf ihren Pferden zur Schule“, erzählt der Vorsitzende. Deshalb sollen die Eltern mit den Kleinen „üben, üben, üben“. Außerdem sei es wichtig zu kontrollieren, „ob die Kinder nach einiger Zeit nicht eine prima Abkürzung gefunden haben, die viel gefährlicher ist.“

Dass die Eltern nicht immer Zeit dafür haben, weiß Benz, dann müssten die Großeltern ran. Was es dabei unbedingt zu beachten gilt, ist die Vorbildfunktion. „Wenn Oma und Opa bei Rot über die Straße gehen, ist das fatal“, erklärt Benz, „die Kinder denken dann natürlich: Das kann ich auch.“ Dietmar Benz ist im fünften Jahr ehrenamtlich bei der Kreisverkehrswacht tätig. Seit über 20 Jahren hat er dienstlich mit dem Thema „Sicherheit auf dem Schulweg“ zu tun. „Im richtige Leben bin ich Polizist“, erklärt der 59-Jährige. Der Vater von zwei Kindern erzählt, warum ihm das Thema Sicherheit am Herzen liegt: „Wenn ich geholfen habe, dass nur ein einziges Kind nicht umgefahren wird, hat es sich gelohnt.“

Eine weitere Alternative sind Laufgemeinschaften. Dabei verabreden sich Kinder, um gemeinsam zur Schule zu gehen. Sie lernen aufeinander aufzupassen.

Wo sich die Autofahrt nicht verhindern lässt, sollten Fahrgemeinschaften gebildet werden. Damit wird der Verkehr vor der Schule verringert und die Umwelt geschont.

Bei Fragen stehen Schulen, die Kreisverkehrswacht und die Polizei den Eltern zum Schulbeginn ihrer Schützlinge zur Seite.