Laufbahn muss teuer saniert werden

Marode Anlage im Nortorfer Stadion / 750 000 Euro für den geplanten Ausbau

von Helma Piper

26. September 2018, 11:20 Uhr

Auf die Stadt Nortorf kommen für die Sanierung der Laufbahn im Stadion am Heikenborsteler Weg enorme Kosten zu. Die Anlage wurde vor etwa 50 Jahren angelegt und ist in einem schlechten Zustand. Wenn jetzt nichts unternommen wird, ist sie in wenigen Jahren nicht mehr nutzbar. Der Bauausschuss befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema.

„Es gibt zwei Sanierungsszenarien“, erläuterte Arne Siller von der Firma Siller Landschaftsarchitekten in Kiel. Die erste Variante sei ein Vollausbau. Dabei werde der Kunststoff, der Asphalt und der Kies, der als Grundlage für den Aufbau der Laufbahn dient, erneuert. Bereits bei dem Bau der Laufbahn sei ungenau gearbeitet worden. Das habe man bei Kernbohrungen festgestellt. So ist der Untergrund an verschiedenen Stellen unregelmäßig dick. Es sei eine wasserundurchlässige Asphaltschicht verbaut worden. Diese sei später durchbohrt worden, damit Sickerwasser abfließen könne. Aber auch diese Maßnahme sei nicht ausreichend gewesen, so sammle sich immer noch Wasser unter dem Kunststoffbelag der Laufbahn. Dadurch entstehen Unebenheiten und Wellen im Belag, sagte Siller.

Auch die Umrandung entspreche nicht mehr dem neuesten Stand. Die Rinnen, die um die Anlage verlegt sind, sind zum Teil gebrochen oder durch Bewuchs verschoben. Heutzutage werde auch der Kunststoff mit den Rinnen „verkrallt“, so dass Wärmeausdehnung nicht zu Spalten führe. Eine Sanierung behebe die aufgelisteten Probleme. Die Kosten liegen bei etwa 750 000 Euro.

„Die zweite Option ist eher kosmetisch. Sie bekämpft nur die Symptome“, sagte Arne Siller. Die Stabilisierung werde erneuert, der Kunststoff gereinigt und neu angestrichen. Allerdings liege auch hier der Preis bei rund 140 000 Euro.

Zur Vollständigkeit wurde auch eine Aschebahn in den Möglichkeiten aufgelistet. Der Experte riet jedoch davon ab, da diese Laufbahnen kaum noch verwendet werden und auch die Pflege einen hohen Aufwand erfordern.

Die Stadt Nortorf muss aber wahrscheinlich nicht die gesamten Kosten tragen. Es gibt verschiedene Förderungen beispielsweise durch Land, Kreis und Aktiv Region. Diese sollen abgerufen werden, entschied der Bauausschuss.

In der folgenden Diskussion herrschte schnell Einigkeit. Obwohl die Nutzung der Bahn überschaubar ist, strebt man die große Lösung an. Beim TuS Nortorf nutzten 31 Sportler die Anlage leistungsmäßig, sagte Bernd Rohwer, CDU-Stadtverordneter und TuS-Vorsitzender. Sei die Anlage nicht mehr nutzbar, werde der Verein wohl diese Sparte verlieren und nicht wieder bekommen. Weiterhin nutzen die Sportler, die das Sportabzeichen machen, das Areal für ihr Training. Der Ausschussvorsitzende Karsten Groth warf ein, dass man auch der Gemeinschaftsschule mit Sportprofil in der Oberstufe eine Verpflichtung habe. Demnach seien 140 000 Euro für die zweite Option herausgeschmissenes Geld.

Der Bauausschuss entschied sich einstimmig für die große Lösung. Die Stadtverordnetenversammlung muss noch zustimmen.