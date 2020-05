Unfall auf der A210 : Laster prallt in der Nähe von Felde auf Mähanhänger der Autobahnmeisterei: zwei Verletzte

Die Fahrbahn in Richtung Rendsburg ist gesperrt. Autofahrer müssen Umleitungen nehmen.

14. Mai 2020, 10:12 Uhr

Felde | Nach einem Unfall am Donnerstag gegen 9.15 Uhr ist die Autobahn 210 Richtung Rendsburg gesperrt. Wie die Mario Weinke, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Rendsburg-Eckernförde, mitteilte, wurden zwei Personen verletzt.

Zwei Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht

Mitarbeiter der Autobahnmeisterei mähten in der Nähe von Felde in Höhe des Parkplatzes Neunordsee den Grünstreifen der A 210, als ein Laster auf den Absperranhänger der Kolonne auffuhr. Die Arbeiten hatten gerade einen Abschnitt fertiggestellt und wollten ihre Geräte versetzen. Sowohl der Lasterfahrer als auch der Mann am Steuer der Zugmaschine, die den Anhänger bewegte, wurden verletzt. Sie konnten ihre Fahrzeuge selbständig verlassen. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Einspuriger Verkehr ab 11.15 Uhr

Die Fahrspuren Richtung Rendsburg wurden zunächst gesperrt. Der Verkehr soll ab 11.15 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Feuerwehr nimmt auslaufende Betriebsstoffe auf. Zwei Abschlepper sind vor Ort, um die Unfallfahrzeuge zu bergen. Die Straße wird gereinigt.

Rettungswagen wurde zugeparkt

Wie Feuerwehrsprecher Weinke berichtete, wurde ein Rettungswagen auf der Anfahrt in der Rettungsgasse zugepart, sodass ein weiterer Krankenwagen geordert werden musste.

