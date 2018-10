Nienborstel : Laster kippt um und verliert 1000 Liter Milch

Der Lkw-Fahrer wurde offenbar durch die tiefstehende Sonne geblendet.

von dpa

07. Oktober 2018, 11:30 Uhr

Nienborstel | Ein Milchlaster hat bei einem Unfall nahe Nienborstel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) etwa 1000 Liter Milch verloren. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Fahrer am Samstagnachmittag in der nördlich von Hohenwestedt gelegenen Gemeinde von der tiefstehenden Sonne geblendet. Er geriet nach rechts auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und der Lastzug kippte in den Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Straße wurde für etwa viereinhalb Stunden gesperrt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?