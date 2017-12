Bundesstrasse 202 : Laster gerieten aneinander

vergrößern 1 von 1 Foto: Thomsen 1 von 1

Auf gerader Strecke streiften sich gestern Vormittag gegen 11 Uhr zwei Lastwagen auf der B 202 in Höhe Erfde-Grevenhorst. Beteiligt waren ein Viehtransporter, der aus Richtung Rendsburg kam und sieben Rinder geladen hatte, und ein mit Getränkeleergut beladener Laster mit Neumünsteraner Kennzeichen. Beide Fahrer blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Rinder konnten unverletzt auf einen anderen Lastwagen umgeladen werden. Glück im Unglück hatte auch der Bezirksschornsteinfegermeister Hans-Werner Schlüter aus Erfde. „Ich sah nur die Getränkekisten auf die Straße fliegen und war heilfroh, noch rechtzeitig mit meinem Auto bremsen zu können“, so Schlüter. Die B 202 musste komplett gesperrt werden. Die Erfder Feuerwehr sicherte zwischenzeitlich die Unfallstelle ab und half bei den Aufräumarbeiten.