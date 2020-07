3. Handball-Liga der Frauen : Lara Fischer wechselt von Jörl-Viöl zur HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen

Die Drittliga-Handballerinnen der HG OKT schwitzen in erster Vorbereitungsphase und genießen sogar das Athletiktraining.

von Torge Meyer

02. Juli 2020, 13:35 Uhr

Kropp | Die fast dreimonatige Zwangspause nach dem Lockdown im Sport Mitte März hat dem Tatendrang keinen Abbruch getan. Im Gegenteil. Die Drittliga-Handballerinnen der HG OKT haben sich nach den Lockerungen in den vergangenen Wochen mit Feuereifer in die erste Phase der Vorbereitung für die Saison 2020/21 gestürzt.

Seit zwei Wochen bitten Trainer Sebastian Schräbler und Co-Trainerin Anna Heyck-Schäfer ihre Schützlinge zum Training, das Hauptaugenmerk liegt dabei auch ob der Einschränkungen im Trainingsbetrieb infolge der Corona-Pandemie auf der Athletik. Doch selbst die bei Handballerinnen so ungeliebten Einheiten mit dem eigenen Körpergewicht oder zusätzlichem Ballast absolvieren die OKT-Damen derzeit mit großer Freude. „Das habe ich so auch noch nicht erlebt“, staunt Schräbler. „Natürlich haben die Mädels auch während der Phase, als wir uns nicht zum Training treffen durften, viel in Eigenregie gemacht. Aber das hier ist etwas ganz anderes. Zusammen ist die Motivation ungleich höher.“ Zwei Wochen soll noch an der Physis gearbeitet werden, dann ist erst einmal wieder Schluss. Schräbler gönnt seinen Spielerinnen bis Mitte Juli eine kurze Pause. Dann startet die zweite Vorbereitungsphase, um beim Saisonstart topfit zu sein. Doch wann wieder gespielt werden kann, vermag auch Schräbler nicht vorherzusagen. Zwar befinden sich die Handballer nach dem Positionspapier des Deutschen Handballbundes „Return to Play“ bereits in der sechsten von insgesamt acht Phasen, der OKT-Coach ist allerdings skeptisch, dass der zum 1. September geplante Saisonstart auch wirklich eingehalten werden kann. Zumal auch die Frauen-Bundesliga noch keinen ersten Spieltag terminiert hat und die Profiligen bei den Männern erst am 1. Oktober mit der Spielzeit 2020/21 beginnen wollen. Schräbler: „Für uns wird es wahrscheinlich erst nach den Herbstferien wieder losgehen. Oder noch später.“ Für den Coach ist der ungewisse Zeitpunkt des Saisonstarts eine große Herausforderung. „Die Schwierigkeit liegt in der Trainingssteuerung. Ich weiß ja gar nicht, auf welchen Zeitpunkt hin ich trainiere. Diese Ungewissheit nervt.“ Und sie ist auch nicht gerade hilfreich bei der Suche nach potenziellen Neuzugängen. „Wir dürfen leider ja noch kein vollumfängliches Mannschaftstraining machen, also kann man auch keine Spielerin auf Herz und Nieren prüfen. Das macht die ganze Sache nicht einfacher.“

Auch wenn der Kader des Tabellenneunten der vergangenen Saison derzeit 14 Akteure umfasst, hätte der Trainer noch gerne die eine oder andere Spielerin angesichts der vielen hochkarätigen Abgänge. Dass Imke Lübker-Seidel, Tina Genz und Sarah Greinke, die ihre Karriere bei der HG OKT bereits beendet hatten, wegen des drohenden Abstiegs aber im Laufe der vergangenen Saison reaktiviert wurden, nicht mehr weitermachen, dürfte Schräbler nicht erstaunt haben. „Imke will sich aus beruflichen Gründen nicht mehr die 3. Liga antun.“ Die Rückraumspielerin schließt sich dem Oberligisten HSG Holstein Kiel/Kronshagen an.

Genz kehrt zum SV Henstedt-Ulzburg zurück und soll dort als spielende Co-Trainerin bei der „Zweiten“ in der Landesliga fungieren. Greinke wird wohl eine Pause einlegen. Schräbler: „Die drei hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Zettel.“ Überraschend war für den HG-Coach der späte Wechsel von Jill Sievert zum Oberligisten TSV Altenholz. „Ich hatte gehofft, dass Jill bleibt.“

Und auch der Abgang von Tabea Schleemann trifft die HG hart. Schleemann, die zunächst für eine weitere Saison bei OKT zugesagt hatte, konnte dem Lockruf des TSV Nord Harrislee nicht widerstehen und geht nun künftig in der 2. Liga auf Torejagd. Schräbler: „Das ist zwar ärgerlich, aber man kann Tabea das nicht verübeln. Wenn man die Chance bekommt, in der 2. Liga zu spielen, dann soll man sie auch nutzen.“ Mit Emma Otte (Studium in Hamburg) und Lotta Bremer (TSV Altenholz) kehren zudem zwei Talente der HG den Rücken. „Das ist insgesamt schon ein Qualitätsverlust“, meint Schräbler.

Die Liste der Zugänge ist hingegen (noch) übersichtlich. Mit Lara Fischer und Stine Jansen kommen zwei Drittliga erfahrene Spielerinnen vom Ligarivalen HSG Jörl-DE Viöl, die nach dem Abbruch der Spielzeit 2019/20 sein Team aus der dritthöchsten Spielklasse abgemeldet hat und in die SH-Liga zurück gestuft wurde. Von Slesvig IF kommt Maybritt Heine, aus der eigenen A-Jugend rückt Alina Christiansen auf. „Und Ann Karolin Lache sehe ich auch noch als Neue.“ Lache stieß während der vergangenen Saison vom TSV Nord Harrislee zum Team von Schräbler. „Karo hatte gerade bei uns so richtig reingefunden, dann wurden wir durch Corona ausgebremst. Ich denke, wir werden in dieser Saison noch viel Freude an ihr haben.“ Wenn denn irgendwann mal wieder gespielt wird.