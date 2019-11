Fachschule in Hanerau-Hademarschen : Landwirtschaftskammer sagt: Abriss war einzige finanzielle Möglichkeit

Option für die Herstalltung der alten Silhouette ist beim Neubau vorhanden.

20. November 2019, 15:35 Uhr

Der Abriss des Fachwerkturms am Gebäude der Fachschule Hauswirtschaft im ländlichen Raum erregt die Gemüter. Denn damit verliert die Gemeinde ihr markantestes Wahrzeichen. Kommunal- und Kreispolitiker reagierten mit Unverständnis auf die Entscheidung der Landwirtschaftskammer, die Eigentümerin des Gebäudes ist. Peter Levsen Johannsen kann die Kritik bedingt nachvollziehen.

Es war uns schon klar, dass eine kleine Revolte ausbrechen würde, wenn ein so ortsbildprägendes Gebäude verändert wird. Peter Levsen Johannsen, Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer

Das ehemalige „landwirtschaftliche Haushaltungsschule für die Töchter des Bauernstandes “ sei allerdings in die Jahre gekommen und in der Vergangenheit wurde bereits viel Geld investiert. Nachdem der Turm als gefährlich eingestuft worden sei, wurde dieser zunächst gesperrt und von einem Architektenbüro geprüft. „Die Frage war immer: Was machen wir mit dem Turm?“, so Johannsen. Dieser diente nur der Optik, hatte ansonsten aber keinen Nutzen. Mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde als Mieter und dem Berufsbildungszentrum als Nutzer wurde das weitere Vorgehen besprochen.

Eine Komplettsanierung konnten sich weder der Kreis noch wir leisten. Peter Levsen Johannsen, Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer

Somit wurde die Option für einen Abriss und den Bau eines kleineren Turm gewählt. Dieser halbhohe Neubau bietet von der Statik her die Möglichkeit für weitere Etappen. „Wenn es möglich ist, das heißt, wenn wieder Geld da ist, kann die ursprüngliche Silhouette wiederhergestellt werden“, so Johannsen. Zunächst seien aber Rückbau und Sicherung die einzigen Optionen. Unterstützung bekommt Johannsen vom Schulleiter des Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal (BBZ am NOK).

Auch unser höchstes Interesse bestand darin, die Verkehrssicherheit des Gebäudes wieder herzustellen – und wir sind froh, dass dies durch die Landwirtschaftskammer geschehen ist. Marc-Olaf Begemann, Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal (BBZ am NOK)

In den gemeinsamen Gesprächen habe Einigkeit darüber geherrscht, dass die Nutzung so schnell wie möglich wieder hergestellt werden soll. Allerdings sei auch immer drauf hingewiesen worden, welchen Verlust der Abriss eines so „identitätsstiftenden“ Turms bedeute. Darüber, dass eine Renovierung finanziell nicht darstellbar sei, habe die Kammer auch die Gemeinde schon frühzeitig informiert. „Bei uns hat sich die Kommune daraufhin allerdings nie gemeldet“, sagt Begemann. Das BBZ selbst verfüge nicht über die Mittel zur Sanierung.

Eine Sanierung hätte den Marktwert des Gebäudes aber sicher nachhaltig positiv beeinflusst. Marc-Olaf Begemann, Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal (BBZ am NOK)

Ähnlich äußerte sich auch Sebastian Hetzel, Fachbereichsleiter Regionalentwicklung, Bauen und Schule beim Kreis Rendsburg-Eckernförde. „Wir haben gegenüber der Landwirtschaftskammer deutlich gemacht, dass das Gebäude mit dem Treppenhausturm aus unserer Sicht eine ortsprägende Bedeutung hat und wir der Meinung sind, dass der Treppenhausturm – auch wenn er selbst keine Funktion hat – in seiner Optik erhalten werden sollte“, erklärte Hetzel.

Insoweit hätten wir uns gewünscht, dass die Landwirtschaftskammer als Eigentümerin des Gebäudes diese Sicht geteilt hätte und der Turm erhalten worden wäre. Es ist nachvollziehbar, dass dieser Wunsch auch von anderer Stelle geteilt wird. Sebastian Hetzel, Fachbereichsleiter Regionalentwicklung, Bauen und Schule beim Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Entscheidung habe allerdings bei der Landwirtschaftkammer als Eigentümerin gelegen. Dem Kreis sei aber daran gelegen gewesen den Turm zu erhalten. Dazu erklärte Fachbereichsleiter Hetzel: „Der Vertrag sieht vor, dass der Kreis über einen Zeitraum von zehn Jahren und bis Ende dieses Jahres mit eigenen Mitteln in das Gebäude investiert. Dies verbliebenen finanziellen Mittel in sechsstelliger Höhe werden auch für die bauliche Sanierung des Treppenhausturms verwendet.“ Diese Mittel hätten aber nicht ausgereicht, um den Turm in Gänze in seiner Optik wieder herzustellen, sondern reichen nur für eine „kleinere“ Lösung. Die Landwirtschaftskammer hätte, laut Hetzel, einen eigenen Anteil aufwenden müssen. Dieser Anteil wäre allerdings im Verhältnis zu den Kreismitteln nur ein geringer Anteil der Gesamtkosten gewesen.

Der Streit über den Turm an der „Landfrauenschule“ könnte bei älteren Hademarschern ein Déjà-vu hervorrufen. Peter Levsen Johannsen weiß: „Laut den Unterlagen gab es Mitte der 1950er bereits die gleichen Diskussionen um Abriss oder Sanierung.“