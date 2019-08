„Landsknecht“ – Alles nur Fassade

Ein Stahlgerüst stützt die historische Fachwerkfront / Sie wird restauriert / Dahinter entstehen 16 neue Wohnungen

von Andrea Lange

01. August 2019, 12:02 Uhr

Rendsburg | In der Altstadt schreitet eines der spektakulärsten Bauvorhaben der vergangenen Jahre voran. Die Fassade des ehemaligen Gasthauses „Alter Landsknecht“ in der Schleifmühlenstraße steht seit kurzem ohne Gebäude da. Gehalten wird sie nur noch von einer provisorischen Stützkonstruktion. Die Front, deren älteste Teile aus dem Jahre 1541 stammen, steht unter Denkmalschutz. Sie soll restauriert werden. Dahinter werden zwei Neubauten mit jeweils vier Etagen und insgesamt 16 Mietwohnungen errichtet (wir berichteten).

Die Investoren, das Fockbeker Unternehmer-Ehepaar Kerstin und Bernhard Scheil, wollen das Objekt in einem Jahr fertig stellen. „Es ist eine Herzensangelegenheit, weit entfernt von Rendite“, sagt Kerstin Scheil. Nach dem Abriss der nur knapp 70 Jahre alten und nicht geschützten Bereiche hinter der Fassade folgt im September die nächste Bauphase: Um eine sichere Basis für die Neubauten zu schaffen, werden 60 bis 80 Pfähle in den Untergrund getrieben. Weiter oben haben sich Bauherren und Planer eine Finesse ausgedacht. Zwischen der Fachwerkfassade und dem vorderen der beiden neuen viergeschossigen Wohngebäude bleibt Platz für einen 4,50 Meter tiefen Innenhof. Er bekommt ein eigenes, zum Teil lichtdurchlässiges Dach. Stabilisiert wird die historische Fassade später durch ein Treppenhaus in dem Lichthof sowie durch seitliche Wände. „Das haben wir zusammen mit den Architekten ausbaldowert“, verrät Kerstin Scheil. „Ich bin ganz glücklich damit.“

Der „Landsknecht“ zählt zu den ältesten Bürgerhäusern der Stadt Rendsburg.