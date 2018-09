Landjugend feiert und spendet

Bei der Scheunenfete kamen 2000 Euro aus dem Losverkauf der Tombola zusammen / Hilfe für Tafel und Pfadfinder

von Helma Piper

21. September 2018, 14:08 Uhr

Die Scheunenfete der Landjugend „Lütt Bembek“ gehört seit drei Jahrzehnten fest in deren Terminkalender. Was einst als Buddelparty der Koll-Kinder auf dem Hof in Friedrichswiese begann, hat sich im Laufe der Jahre zur großen Fete gemausert. Der Feier folgt am Sonntag der Frühschoppen, und dabei sind in jedem Jahr die Spendenaktion der Landjugend und die Verlosung der Preise aus der Tombola die Höhepunkte.

Der Reinerlös aus dem Losverkauf in Höhe von 2000 Euro wurde in diesem Jahr je zur Hälfte an die Tafel Kropp und die Pfadfinder Stapelholm gespendet. „Unseren Stamm gibt es erst seit zwei Jahren“, berichtete Jerk Hansen. „Wir wollen mit dem Geld eine größere Jurte kaufen, damit die Mädchen im kommenden Jahr bei der Freizeit genügend Platz haben.“

Die Tafel Kropp möchte die Spende in eine Lüftung investieren. „Dieser Sommer hat uns sehr an die Wärmegrenze gebracht“, sagte Uli Fels. Die Hitze habe sich in den Räumen, vor allem im Lager, sehr gestaut, und damit soll nun Schluss sein. Ein zweiter Höhepunkt am Sonntag ist die Verlosung der Tombolapreise: Die Hauptgewinne sind immer ein Kalb, ein Ferkel und ein Lamm. In diesem Jahr haben Max Scheurich (Lamm) aus Gammelby, Sönke Thams (Kalb) aus Hohn und Lena Mölk (Ferkel) aus Meggerdorf gewonnen. „Toll. Da habe ich gleich ein Geburtstagsgeschenk für meinen Bruder“, freute sich Sönke Thams.