Beeken-Brennen : Landjugend Erfde begrüßt Frühling auf traditionelle Weise

Als Grundlage dienten die ausgedienten Tannenbäume.

09. Februar 2020, 17:14 Uhr

In Stapelholm hat das Beeken-Brennen eine lange Tradition. Ursprung ist der Lichtmess-Tag am 2. Februar. Dieser Tag gilt von der Tradition her als erster Frühlingstag. Die Landjugend Erfde und Umgebung hat sich dieser Tradition verschrieben und veranstaltet jeweils immer am ersten Februar-Freitag das „Beeken-Brennen“.

Dafür hat die Landjugend im Januar die ausgedienten Weihnachtsbäume in Erfde eingesammelt. „So an die tausend Bäume haben wir in die ehemalige Schietkuhle gebracht“, erklärte die Landjugendvorsitzende Jana Gosch (21).