Aukrug : Landfrauen planen zwei Ausflüge

Die Besichtigung von Änderungsatelier und Warenlager bei Nortex sowie eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Dänemark sind vorgesehen.

Avatar_shz von shz.de

20. Oktober 2020, 16:20 Uhr

AUKRUG | Der Landfrauenverein Aukrug plant in diesem Jahr noch zwei Ausflüge: am Montag, 9. November, zum Modehaus Nortex nach Neumünster sowie am Adventswochenende 5. und 6. Dezember zum Weihnachtsmarkt im dänischen Aarhus.

„Nicht alles ist abgesagt“, meint Jutta Kohls vom Teamvorstand der Aukruger Landfrauen mit Blick auf die anhaltende Absagenflut aufgrund der Coronavirus-Pandemie: „Herbst und Advent, Zuwendung und Freundlichkeit, Gespräche und Hoffnung sind nicht abgesagt.“

Ziel der geplanten Landfrauen-Ausflüge sei es, natürlich unter Einhaltung der entsprechenden Hygienekonzepte, den Kontakt zu anderen Menschen sowie den Austausch und das Treffen mit anderen wieder zu ermöglichen, erklären die drei Damen. Am Montag, 9. November, wollen die Landfrauen bei Nortex in Neumünster „hinter die Kulissen“ schauen. Treffpunkt ist um 13.45 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Nortex. Nach dem Empfang an der Kundeninformation werden erstmal Kaffee und Kuchen serviert. Bei der anschließenden Führung durch das Modehaus lernen die Gäste unter anderem das Änderungsatelier und das Warenlager kennen. Jede Teilnehmerin erhält einen Gutschein über 20 Euro, der beim nächsten Einkauf eingelöst werden kann. Anmeldungen nimmt Birgit Sievers unter Tel. 0 48 73/ 2 03 38 82 entgegen.

Eine Reise zum „Dänischen Advent in Aarhus“ wollen die Landfrauen am 5. und 6. Dezember unternehmen. Am ersten Reisetag stehen der Besuch des Aarhus-Weihnachtsmarkts im prächtig geschmückten Ridehuset und das Stöbern an vielen Ständen mit dänischem Kunsthandwerk auf dem Programm.

Das Freilichtmuseum „Den Gamle By“ wird am zweiten Tag besichtigt. Übernachtet wird im Drei-Sterne-Hotel „Scandic Aarhus Vest“. Die Teilnahme kostet 204 Euro. Der Einzelzimmer-Zuschlag beträgt 35 Euro. Anmelden kann man sich bis zum 30. Oktober bei Birgit Sievers.

Wegen der steigenden Coronazahlen wird in etwa zwei Wochen entschieden, ob die Tour nach Dänemark stattfinden kann.