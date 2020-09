Hohenwestedt : Landfrauen planen Wanderungen, Vorträge und Besuch im Hamburger Michel

Die Erntedank- und die Weihnachtsfeier wurden aber aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Zwei Ausflüge in die Natur und einen Besuch des Weihnachtskonzerts im Hamburger Michel haben sich die Landfrauen aus Hohenwestedt und Umgebung fürs kommende Halbjahr vorgenommen.

Zwei Wanderungen geplant



Unter dem Motto „Die Welt unter unseren Füßen“ steht die Exkursion, zu der die Landfrauen am Dienstag, 8. September, starten. Landschaftsführerin Monika Rockenbach-Freitag will im Laufe einer Wanderung erklären, wie wichtig Kleinstlebewesen für die Natur insgesamt sind. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen, entweder in Form eines Picknicks (bei gutem Wetter) oder im Restaurant „Am Boxberg“. Anmeldungen für diesen Ausflug nimmt Wilga Büttner unter Telefon 04871/2203 bis zum 5. September entgegen.



Eine weitere naturkundliche Wanderung planen die Landfrauen für den 22. September. Thema sind die Wald- und Wiesenpflanzen an der Bünzau, die von Gudrun Aschenbach vorgestellt werden. Auch hier steht danach entweder ein Picknick oder ein Besuch des Cafés „Am Boxberg“ auf dem Programm. Anmelden kann man sich bis zum 15. September bei Daniela Schlüter unter Telefon 04871/8271.

Vortrag über „Leben auf der Walz“



Die für den 1. Oktober terminierte Erntedankfeier im „Landhaus“ ist pandemiebedingt abgesagt worden. Stattfinden soll hingegen eine Hygieneschulung, die am 11. November im Sport- und Jugendheim angeboten wird. Anmeldung bei Thea Gloy unter Telefon 04871/1415.



Am 12. November will der Zimmermann und Metallbauer Henning Langeloh den Landfrauen vom „Leben auf der Walz“ erzählen, und zwar in der Gaststätte „Das Eck“ in Hohenwestedt. Die Teilnahme kostet neun Euro. Anmeldung bei Elsa Störmann-Pukropski unter Telefon 04871/1607.

Ausflug zum Weihnachtskonzert in Hamburg



Die Landfrauen-Weihnachtsfeier am 3. Dezember fällt wegen der Pandemie-Situation aus. Am 6. Dezember wollen die Landfrauen mit einem Reisebus nach Hamburg fahren, um im „Michel“ ein Weihnachtskonzert zu besuchen, bei dem der Schauspieler Sebastian Koch auftritt. Die Teilnahme kostet inklusive Busfahrt und Eintritt 77 Euro. Anmeldung bei Anine Koopmann unter Telefon 04871/4127.