von Helma Piper

10. September 2018, 14:52 Uhr

Der Landfrauenverein Hüttener Berge bietet am Freitag, 21. September, um 13.45 Uhr, eine Besichtigung der internationalen Kunstausstellung NordArt in der Carlshütte in Büdelsdorf an. Die Schau umfasst Werke von Künstlern aus aller Welt. Der Eintritt und die anderthalbstündige Führung kosten 18 Euro. Fragen und Anmeldungen an Renate Pöhlmann unter Telefon 04356 / 986760.