Rendsburg : Landeszeitung testet neue Mängelmelder-App: Der Schaden ist behoben

Erster Erfolg nach zwei Tagen.

Die Landeszeitung (LZ) hat das neue Mängelmelder-System der Stadt Rendsburg getestet. Ergebnis: Es funktioniert gut. Wie berichtet, können Bürger über die Smartphone-App „Mängelmelder Rendsburg“ oder die Internetseite rendsburg. mängelmelder.de der Verwaltung Schäden, illegal entsorgten Müll und Gefahrenquellen bekanntgeben.

Am Mittwoch um 12.50 Uhr meldete die LZ einen defekten Fahrradständer am Röhlingsplatz. Um 12.55 Uhr ging eine Bestätigungs-E-Mail ein. Am Donnerstag um 7.04 Uhr kam die zweite Nachricht: Der Fachdienst Tiefbau bearbeite das Anliegen. Der Schadensort wurde in der App auf ein Stadtkarte mit einem gelben Symbol eingeblendet. Daraufhin bauten Mitarbeiter des Umwelt- und Technikhofes den Radständer ab. Aus Sicht der Verwaltung ist der Schaden damit behoben, sagte Ulli Clausen, Fachdienstleiter Tiefbau. Der Ständer werde nicht ersetzt, weil das Modell veraltet ist. Die Verwaltung will auf dem Plateau vor der Sparkasse stabile Fahrradbügel installieren. Am Freitag um 11.55 Uhr änderte Clausen den Meldungsstatus in „Gelöst“. Der ehemalige Schadensort wird seither auf der Karte mit einem grünen Symbol angezeigt.