Innenministerium hat entschieden : Land schließt Erstaufnahmeeinrichtung in Rendsburg

Jan-Hendrik Frank

01.Nov.2017

Das Land räumt das Containerdorf für Geflüchtete in Rendsburg. Ab 1. Juli 2018 soll die Erstaufnahmeeinrichtung in der ehemaligen Feldwebel-Schmid-Kaserne leerstehen, teilte das Innenministerum heute mit. Staatssekretär Torsten Geerdts führte als Grund die deutlich gesunkene Zahl an Schutzsuchenden an. Das Land wird durch die Schließung monatlich etwa 420.000 Euro sparen. Die 340 Container sollen zur Vermarktung freigegeben werden.

Die Auslastung ging während der vergangenen Monate stark zurück. Im Herbst 2016 lebten dort knapp 500, inzwischen aber nur noch 344 Menschen. Damit stehen zwei Drittel der Einrichtung leer.