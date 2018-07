Rendsburg Port : Lärm-Frachter vor der Abreise

Seit einer Woche nervt das Schiff „Industrial Force“ Hafen-Anwohner und Wohnmobilisten – damit ist es aber bald vorbei.

von Aljoscha Leptin

09. Juli 2018, 13:14 Uhr

Seit einer Woche ertönt am Rendsburg Port, dem Schwerlasthafen in Osterrönfeld, ein dumpf brummender Dauerton. Die Lärmquelle steckt an Bord des 153 Meter langen Frachters „Industrial Force“ des US-Konzerns „Intermarine“. Auf dem Schiff laufen rund um die Uhr Generatoren, um Strom für die Kühlung der Motoren zu erzeugen. Ein Ende des Störgeräuschs, über das sich Anwohner auf beiden Seiten des Kanals beschweren, ist jetzt aber in Sicht: Das Schiff sollte noch am Montagabend auslaufen. Das teilte der zuständige Schiffsmakler in Kiel gegen Mittag auf Anfrage von shz.de mit. Um 18.30 Uhr lag es jedoch noch immer an der Kaimauer. An Bord waren Arbeiter zu sehen, die Segmente für Windkraftanlagen mit Zerrgurten vor dem Verrutschen an Deck befestigten.

Diese Arbeiten sollten am Montagabend abgeschlossen sein. Nach dem Ablegen in Rendsburg und der Passage des Kanals nimmt die „Industrial Force“ Kurs auf Thailand. Der Kapitän musste die Hilfsdiesel-Generatoren seit einer Woche laufen lassen, weil der Rendsburg Port den Frachter nicht von Land aus mit Strom zu versorgen kann.