Emkendorf : Kyffhäuser Kameradschaft verabschiedet langjährigen Vorsitzenden

Nachfolger dankt für vorbildlichen Einsatz.

von Ilona Gnas

02. Juli 2019, 09:18 Uhr

28 Jahre lang war Hans Klüver Vorsitzender der Kyffhäuser Kameradschaft Emkendorf gewesen. Aus gesundheitlichen Gründen hatte er den Vorsitz abgeben müssen. Die Emkendorfer Vorstandsmitglieder samt Partner und zahlreiche Weggefährten waren erschienen, als der neue Vorsitzende, Hans-Henning Reese, offiziell zum Dank und zum Abschied eingeladen hatte.

14 Jahre Kassenwart und 28 Jahre Vorsitzender – das ist ein vorbildlicher Einsatz, so Reese. Auf der Jahreshauptversammlung war Hans Klüver als Dank für seine Verdienste in der Kameradschaft Emkendorf bereits zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden. Klüver ist auch Träger des VDK I im Eichenlaub. Eine besondere Ehrung – im Kreisverband Rendsburg gibt es nur fünf Träger (davon drei in Emkendorf).

Von den Gratulanten wurden Höhepunkte von Klüvers Vorstandsarbeit hervorgehoben. Sein vorbildlicher Einsatz zum Wohle der Kameradschaft wurde gelobt, mit dem Höhen und Tiefen gemeistert wurden. Das kameradschaftliche Verhalten stand bei Klüver an erster Stelle und wurde von ihm auch vorgelebt, das machten die Reden deutlich. Klüver war bei allen Kameradinnen und Kameraden beliebt und wurde immer einstimmig als Vorsitzender gewählt.

Gepflegt wurde die Patenschaften mit den Soldaten aus Boostedt, danach mit jenen in Kellinghusen bis zu deren Auflösung 2008. Gemeinsam mit den Patenschafts-Soldaten wurde für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberführsorge, gesammelt. Nach Auflösung der Patenschaft wurde die Tradition mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Emkendorf fortgesetzt. Viele gemeinsame Veranstaltungen zeugten von einem intensiven Verhältnis.

Höhepunkte waren die jährlichen Besuche auf dem Truppenübungsplatz in Munster und Besuche der Soldaten mit Gerät in Emkendorf. Zu den Gratulanten zählten der Landesvorsitzende Dieter Griebel, der Emkendorfer Bürgermeister Jochen Runge sowie der Stellvertretende Landesvorsitzende, Kreisvorsitzende und Schriftführer der KK Emkendorf, Karl-Heinz Schröder.