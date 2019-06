Kunstwelt blickt nach Büdelsdorf

Ministerpräsident Daniel Günther eröffnet 21. NordArt / So viele Werke wie noch nie sind zu sehen / Schwerpunktland Frankreich

von Frank Höfer

02. Juni 2019, 16:51 Uhr

Büdelsdorf | Zur Eröffnung der NordArt am Sonnabend hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günter die Erfolgsgeschichte der internationalen Kunstausstellung gewürdigt. „Die NordArt bringt die Welt der Kunst zu uns nach Schleswig-Holstein. Sie strahlt nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern weit über die Grenzen hinaus“, sagte er.

Die NordArt sei im 21. Jahr längst erwachsen geworden, so Günther weiter. „Was ich an ihr so mag, ist genau das Gegenteil von Erwachsensein: Die NordArt ist verspielt, hält sich gerne draußen auf, übertreibt, ist oft auch störrisch und stolz darauf.“ Kunst dürfe aufrütteln, polemisieren und provozieren. Die Kunstausstellung zeige, wie erfolgreich die Zusammenarbeit von Kultur und Wirtschaft in Schleswig-Holstein sei. Die ehemalige Eisengießerei Carlshütte stehe heute für herausragende zeitgenössische Kunst.

Den Nordart-Gastgebern Hans-Julius und Johanna Ahlmann sowie den Kuratoren Wolfgang Gramm und Inga Aru dankte Günther für ihr Engagement. Zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober werden auch in Kiel Werke der NordArt ausgestellt, kündigte er an.

Landtagspräsident Klaus Schlie bezeichnete die NordArt als das „bekannteste und renommierteste Event des Landes.“ Es gehe hier europäisch und international zu. Das „Kunstwerk Carlshütte“ sei mit seinen Werken ein Ort der Freiheit und der Völkerverständigung, betonte Schlie. In einer der größten jährlichen Ausstellungen für zeitgenössische Kunst sind mehr als 1000 Werke von 350 Künstlern zu sehen. Die historischen, insgesamt 22.000 Quadratmeter großen Hallenschiffe der ehemaligen Eisengießerei Carlshütte und der angrenzende Park machen das besondere Ambiente der Kunstschau aus.

Hans-Julius Ahlmann freute sich auf eine Ausstellung, in der „mehr Kunstwerke als je zuvor“ gezeigt würden. Das liege auch daran, dass Frankreich als Schwerpunktland mit 171 Künstlerinnen vertreten sei. Die Werke der Frauen stünden im Kontrast zu den eher traditionellen Bildern der „Norddeutschen Realisten“, die mit 13 Mitgliedern die Wagenremise für sich alleine haben.

Annika Reinhardt, die in Kiel Kommunikationsdesign studiert, war beeindruckt von der Vielfalt der ausgestellten Werke. „Die NordArt ist einen zweiten Besuch wert. Bei einem schafft man das nicht.“ Hans-Dieter und Sonnhild Rose aus Dortmund waren angetan von „einer Reise durch die internationale zeitgenössische Kunst.“

>www.nordart.de