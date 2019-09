Installation am Rendsburger Kreishaus : Künstler Berthold Grzywatz übt scharfe Kritik an Förderpraxis von Land und Kreis

Das Projekt „Wald des Friedens“ bekommt Lob, aber kaum finanzielle Unterstützung – und steht vor dem Aus.

von Matthias Hermann

30. September 2019, 15:42 Uhr

Werden Einzelkünstler gegenüber Vereinen bei der Förderung diskriminiert? Dieses Gefühl hat Dr. Berthold Grzywatz. Nachdem er für eine große Installation vor dem Kreishaus von verschiedenen Institutionen Fördergelder in Aussicht gestellt bekommen hatte, steht das Projekt nun vor dem Aus.

Elf große Stelen aus Eichenholz sollten den „Wald des Friedens“ bilden. Als der in Lübeck geborene und in Westerrönfeld lebende Künstler im vergangenen Herbst sein Konzept für einen Ort der Begegnung im Ausschuss des Kreises für Schule, Sport, Kultur und Bildung vorgestellt hatte, war die „Kunst ohne erhobenen Zeigefinger“ auf großes Interesse gestoßen. Der Kulturbeauftragte des Kreises, Reinhard Frank, kommentierte damals: „Ich selbst war von dem Entwurf angetan und halte ein solches Kunstwerk auch notwendig in unserer Zeit.“

Neben einer Förderung durch den Kreis hoffte Grzywatz, der 2017 die Galerie „Der Lokschuppen“ im Rendsburger Kreishafen eröffnete, auch auf eine Förderung der Stadt und des Landes. Karin Prien, Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur stellte in Aussicht, dass das Land bis zu 75 Prozent der Kosten übernehmen könne.

Viel Lob - wenig Förderung

Von der Hoffnung auf Fördergelder für Kunst im öffentlichen Raum ist wenig geblieben. Für die zu finanzierenden 35.522 Euro gab es lediglich von der Stadt Rendsburg einen Zuschuss in Höhe von 1000 Euro. Neben der Enttäuschung sorgte der Grund für die Entscheidung beim Künstler vor allem für Unmut.

Ich bin der letzte, der etwas gegen Förderung sagt, aber bei der Kunstförderung des Landes werden die Einzelkünstler gegenüber Vereinen klar benachteiligt. Berthold Grzywatz, Künstler

So fand auch der „Wald des Friedens“ keine Berücksichtigung bei der Vergabe der Spendengelder. Dabei hatte es sich das Bildungsministerium zur Aufgabe gemacht, adäquate Arbeits- und Entfaltungsmöglichkeiten für Künstler zu schaffen.

Klage vor dem Verwaltungsgericht

Dies geschehe nach Ansicht von Grzywatz aber in keinem ausgewogenen Verhältnis. Die in diesem Jahr für Kunst im öffentlichen Raum bereit gestellten Fördermittel seien fast ausschließlich an Vereine und Stiftungen geflossen – und dies sei in den vergangenen Jahren nicht anders gewesen. Nicht zu letzt aus diesem Grund entschloss sich der Künstler, die mögliche Klage beim Verwaltungsgericht einzureichen. Das Ergebnis des Verfahrens ist noch offen.

Ich frage mich allerdings, warum das Land nicht einfach zweigleisig fahren kann. Berthold Grzywatz, Künstler

Auch beim Kreis wandelte sich das anfangs vorhandene Interesse in eine Ablehnung. Von diesem Ergebnis erfuhr der Initiator des Projekts erst auf Nachfrage bei der Kreispräsidentin. Der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung habe über den Antrag beraten und nicht unterstützt. Eine Begründung auch hier: Durch die Fördermittel wäre nur eine Einzelperson unterstützt worden.

Realisierung rückt in weite Ferne

Die Realisierung des „Wald des Friedens“ ist damit in Ferne gerückt. Für Berthold Grzywatz unverständlich, nachdem zuvor betont wurde, wie bedeutend ein solches Kunstwerk 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ist.