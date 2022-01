Fall in Rendsburg : Kriminelle nutzen guten Namen der Hilfsinitiative „Team Doppelpass“ für Haustür-Betrug

Bereits im Dezember gaben Betrüger vor, Spenden zu sammeln. Die Initiative aus Nortorf stellt klar, nichts mit der Aktion zu tun zu haben. Die Polizei warnt generell davor, Geschäfte an der Haustür abzuschließen.

18. Januar 2022, 15:07 Uhr

Bereits im Dezember gaben Betrüger vor, Spenden zu sammeln. Die Initiative aus Nortorf stellt klar, nichts mit der Aktion zu tun zu haben. Die Polizei warnt generell davor, Geschäfte an der Haustür abzuschließen.

Die einen bieten überteuerte Reparaturen an, die anderen versprechen günstige Angebote oder geben sich als Telekom-Mitarbeiter aus. Die Maschen der Haustürbetrüger sind breit gefächert. Wie nun bekannt wurde, benutzten in Rendsburg Schwindler im Dezember den guten Namen des „Team Doppelpass“ für ihre kriminellen Machenschaften. Nachdem die Initiative davon erfahren hat, stellen die Organisatoren klar: „Wir haben mit dieser Sache nichts zu tun!“ Das Team Doppelpass setzt sich seit 2007 mit unzähligen Spendenaktionen und viel Engagement dafür ein, krebskranken Kindern ihre Herzenswünsche zu erfüllen.

Was war passiert? Im vergangenen Monat klingelten Betrüger in Rendsburg an Haustüren, gaben vor, Spenden für „Team Doppelpass“ zu sammeln. Hierfür sollte ein Abo abgeschlossen werden, mit dem ein monatlicher Geldbetrag eingezogen werden würde.

Wir möchten klarstellen, dass das Team Doppelpass keinerlei Abonnements anbietet und dass wir keine Einzugsermächtigungen einfordern. Team Doppelpass

„Wir möchten klarstellen, dass das Team Doppelpass keinerlei Abonnements anbietet und dass wir keine Einzugsermächtigungen einfordern“, wird auf der offiziellen Internetseite der Initiative gewarnt. Alle Menschen, die ein solches Abonnement abgeschlossen haben, werden vom „Team Doppelpass“ gebeten, unbedingt Strafanzeige bei der Polizei zu erstatten und die Initiative zu informieren.

Laut Pressestelle der Polizei seien bei der Kripo bisher noch keine Anzeigen im Zusammenhang mit diesem Fall eingegangen. „Wenn man merkt, dass Betrüger am Werk sind, ist es wichtig, sofort die Polizei zu verständigen“, sagt Polizei-Pressesprecher Sönke Petersen. So könne verhindert werden, dass andere Menschen zum Opfer dieser Masche werden. „Geschäfte an der Haustür sollte man generell konsequent ablehnen. Um beispielsweise ein Zeitschriften-Abo abzuschließen, gibt es weitaus bessere Wege“, so Petersen. Die Polizei warnt eindringlich, niemals vermeintliche Handwerker, Vertreter oder Behördenmitarbeiter in die Wohnung zu lassen.