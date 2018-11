Basketball : Krimi mit Happy End

In der 1. Basketball-Regionalliga feierten die Rendsburg Twisters einen 79:76-Heimsieg gegen die Aschersleben Tigers. Für den entscheidenden Korb sorgt Patrick Sopha kurz vor dem Ende.

von Joachim Hobke

11. November 2018, 16:54 Uhr

Die Metamorphose vom Bettelmann zum König dauerte bei Patrick Sopha elf Sekunden. In einem hochdramatischen Spiel der 1. Basketball-Regionalliga gegen die Aschersleben Tigers bekam der Point Guard des BBC Rendsburg eine halbe Minute vor dem Abpfiff zwei Freiwürfe zugesprochen. 76:76 stand es, als Sopha zur Ausführung schritt, tief Luft holte, den Korb anvisierte – und zweimal die Chance verpasste, die Twisters in Führung zu bringen. Sollte der 21-Jährige zur tragischen Figur werden? Nein. Denn Teamkollege Henning Rixen zeigte sich nach dem zweiten vergebenen Freiwurf hellwach, schnappte sich den Rebound und zwei Pässe später war der Ball wieder bei Sopha. Ohne Anflug von Selbstzweifel nahm er sich den Wurf aus der Ferndistanz und traf unter dem Jubel der 316 begeisterten Fans in der Herderhalle, sofern sie es denn mit den Twisters hielten, zum 79:76. Im Gegenzug scheiterte Boyan Tenev mit einem „Dreier“, so dass die Gastgeber am Ende einen glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg feiern konnten. „Als der Ball meine Hand verlassen hatte, wusste ich, dass der rein geht“, kommentierte Sopha nach dem Abpfiff den entscheidenden Wurf mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Allerdings hatte er auch bei den Freiwürfen zuvor „ein gutes Gefühl. Warum ich die nicht mache, ist mir ein Rätsel. Aber egal, Hauptsache gewonnen.“ Es war der erste Heimsieg gegen die Tigers im fünften Anlauf.

Dabei hätten es die Schützlinge von Trainer Bjarne Homfeldt, die nach dem dritten Triumph in Folge in der Tabelle weiter auf Platz 5 gelistet sind, gar nicht so spannend machen müssen, denn lange Zeit dominierten sie die Partie, führten schon mit 67:47 (27.), ehe es doch noch kritisch wurde. Angeführt vom überragenden Kendal Williams holten die Gäste aus Sachsen-Anhalt Punkt um Punkt auf und übernahmen beim 72:71 (34.) die Führung. „Leider haben wir immer wieder solche Phasen im Spiel. Auf der anderen Seite war Williams aber auch einfach nicht zu stoppen. Dennoch bin ich ruhig geblieben, weil ich wusste, dass wir noch einmal zurückkommen“, sagte Homfeldt. Dass ausgerechnet Sopha den entscheidenden Ball im Korb versenkte und für ein Happy End aus Rendsburger Sicht sorgte, freute den Coach. „Er schwankt immer zwischen Genie und Wahnsinn. Heute war es zum Glück Genie.“

BBC Rendsburg: Pesava (7), Menges (2), Willer, Becker (2), Hillner (14/4x3), Sopha (6/1x3), Hansen, Rixen (19), Cumpstone (21/3x3), Mau, Geist (8).