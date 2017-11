Kriegs-Erinnerung Lohn-Diskussion Spiel-Flächen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Sabine Sopha

erstellt am 17.Nov.2017 | 11:18 Uhr

Erinnerungen können trügerisch sein. „Wir schaffen unsere Erinnerungen selbst“, sagt der Bielefelder Gedächtnisforscher Hans Markowitsch. Da wird manches passend gemacht – unbewusst. Und man kann uns Erinnerungen einreden, haben Forscher festgestellt. Dennoch ist es wichtig, dass wir uns erinnern. Am Volkstrauertag gedenken wir der Kriegsopfer, rufen uns ins Gedächtnis, dass zwei Weltkriege Millionen von Toten gefordert haben. Aber die Erinnerung an Schützengräben und Bombenhagel verblasst. Was nicht verwundern kann, denn in Erinnerung bleibt, was uns emotional berührt hat – das gilt für globale wie für private Ereignisse. Die Geschehnisse des Ersten Weltkriegs kennen wir nur noch aus Büchern. Auch vom Zweiten Weltkrieg können nur noch wenige Zeitzeugen berichten. Da ist es gut, wenn wie in Hamdorf die Tafeln mit den Namen jener restauriert werden, die zwischen 1914 und 1918 gefallen sind. Damit uns bewusst wird: Die Toten stammen auch aus hiesigen Familien. Zur Zeit haben wir Glück, dass wir nicht von kriegerischen Konflikten betroffen sind. Aber diese Ruhe muss nicht ewig halten. Vor allem: Wir müssen uns aktiv dafür engagieren – und sei es durch Erinnern und Gedenken.

Gerechtigkeit wird in vielen Belangen gefordert – zum Beispiel bei der Bezahlung. Aber auch hierfür muss man aktiv werden, denn: „Gerechtigkeit ist der feste und dauernde Wille, jedem sein Recht zuzuteilen“, erklärte bereits der römische Jurist Ulpian (170–228 n. Chr.). Wenn Auszubildende bei einer Institution angestellt sind, deren 100-prozentiger Gesellschafter der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist, werden sie nach den Tarifen des öffentlichen Dienstes bezahlt. Sollte man meinen. Ist aber bei den Azubis der Imland-Krankenhäuser nicht der Fall. Eine spezielle Gesellschaft wurde gegründet, die ausbildet und geringere Löhne zahlt. Da kann man nicht von Gerechtigkeit sprechen und es tauchen viele Fragen auf, wie so etwas möglich ist.

Recht auf Spielplatz – gibt es das? Darüber musste man sich vor 50 Jahren keine Gedanken machen. Da waren die Straßen vor der Haustür die Fläche für Gummitwist und Hinkepott. Die Spiele sind selten geworden, ebenso wie freie Flächen, auf denen Kinder toben und ihre Fantasie ausleben können. Meist sind Spielplätze steril und einfallslos. Umso bemerkenswerter ist die Initiative der Owschlager Schule. Sie beauftragte ein Planungsbüro, dessen Name Programm ist: „Mut zur Wildnis“. Bäume statt Beton. Wunderbar, denn die meisten älteren Semester erinnern sich noch gerne an Aktionen in Baumwipfeln. Da werden Mut und körperliche Koordination geschult – Fähigkeiten, die Menschen auch im Erwachsenenalter benötigen.