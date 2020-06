Rendsburg-Eckernförde : Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes bietet wieder Erste-Hilfe-Kurse an

Die Ausbildung richtet sich an Führerscheinerwerber und Betriebshelfende. Die Hygieneregeln werden eingehalten.

von Dana Frohbös

08. Juni 2020, 09:55 Uhr

Rendsburg | Der DRK Kreisverband Rendsburg-Eckernförde bietet seit dem 2. Juni wieder Erste-Hilfe-Kurse für Führerscheinerwerber und Betriebshelfende an. Dies teilte der Verein am Montag mit. Unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln werden unter anderem die Herz-Lungen-Wiederbelebung geübt. Auch in Corona-Zeiten ist es wichtig, Erste Hilfe zu leisten.

Spaß kommt bei der Ausbildung nicht zu kurz

Trotz Einhaltung der Hygiene und Abstandregeln komme der Spaß nicht zu kurz, erklärt der Notfallsanitäter und Ausbildungsbeauftragter Robert Latta. Infos und Anmeldungen zu den Kursen unter ausbildung-service@drkRdEck.de oder telefonisch unter 04331/138432.