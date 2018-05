Kreistag: Grüne Fraktion mit Doppelspitze

von Helma Piper

08. Mai 2018, 13:37 Uhr

Die neu gewählte grüne Kreistagsfraktion hat sich in ihrer konstituierenden Sitzung am Montag, 7. Mai, auf eine Doppelspitze verständigt. Die zehn Mandatsträger wählten Kirsten Zülsdorff (34) aus Güby und Armin Rösener (62) aus Rendsburg jeweils einstimmig an die Spitze der Fraktion. Armin Rösener ist bereits seit 2013 Vorsitzender der grünen Kreistagsfraktion, Kirsten Zülsdorff seit 2016 bürgerliches Mitglied.

„Die Doppelspitze hat sich bei den Grünen schon vielfach bewährt und zeigt, dass wir die Gleichstellung von Mann und Frau als einzige Partei ernst nehmen“, erklärt Rösener. Zudem sei es wichtig, auch Jüngeren im Kreistag Verantwortung zu übertragen.

„Wir sind sehr glücklich über das tolle Wahlergebnis und haben ein wirklich starkes Team aus erfahrenen und neuen Fraktionsmitgliedern zusammenstellen können“, freut sich Zülsdorff. „Das gute Wahlergebnis zeigt, dass wir in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit geleistet haben“, ergänzt Rösener.