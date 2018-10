Kreisparteitag der FDP

von Helma Piper

02. Oktober 2018, 15:18 Uhr

Die FDP-Mitglieder aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde bereiten am morgigen Freitag auf ihrem Kreisparteitag in Groß Wittensee die Europawahl 2019 vor. Die Bundestagsabgeordnete Gyde Jensen aus Neudorf-Bornstein spricht an diesem Abend zu dem Thema: „Warum brauchen wir Europa?“. Auf der Tagesordnung steht die Delegiertenwahl des Kreisverbandes zur Europa-Landesvertreterversammlung der FDP. Außerdem werden intensive Beratungen über Anträge erwartet. Der FDP-Kreisparteitag beginnt um 19 Uhr im „Schützenhof“ in Groß Wittensee. Die Veranstaltung ist öffentlich. Interessierte Bürgerinnen und Bürgern sind an diesem Abend herzlich willkommen.