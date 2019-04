Hohenwestedt : Kreisjägerschaft Rendsburg-West erhält eigenes Wappen

Mitgliederversammlung der Waidmänner wählt neuen Vorstand.

von Helma Piper

03. April 2019, 17:55 Uhr

Ein rundum erneuerter Vorstand ist das Ergebnis der Mitgliederversammlung der Kreisjägerschaft Rendsburg-West. Zur neuen Schatzmeisterin wählten die Waidmänner Saskia Thun aus Oldenhütten, zur neuen Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit Sabrina Elsass aus Tappendorf, zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden Lutz Henne aus Hohenwestedt und zum neuen stellvertretenden Obmann für das Hundewesen Björn Harders aus Jevenstedt.

Im Gegenzug wurden auch vier Vorstandsmitglieder verabschiedet – und alle Vier wurden zum Abschied mit silbernen Ehrennadel des Deutschen Jagdverbands ausgezeichnet. Die längste Amtszeit haben zwei Heinkenborsteler vorzuweisen. Da er in den Vereinsprotokollen keine Angaben zur ersten Wahl von Peter Reimers und Wolfgang Wohlers finden konnte, vermutete der 1. Vorsitzende Hans Popp, dass die beiden sich mindestens 30 Jahre um die Hundeausbildung der regionalen Jägerschaft gekümmert haben.

Genau belegt sind hingegen die 18 Dienstjahre als Schatzmeister, durch die sich Claus Thun die silberne DJV-Ehrennadel verdient hat. Ebenso bemerkenswert sind auch die Verdienste von Dirk Lafrenz, der 22 Jahre Vorstandsarbeit auf seinem Konto hat: zwei Jahre als stellvertretender Leiter des Hegerings Jevenstedt, zehn Jahre als Chef des Hegerings Jevenstedt und anschließend noch mal zehn Jahre als stellvertretender Vorsitzender der Kreisjägerschaft Rendsburg-West.

Gleich zweimal Gold gab es bei der Versammlung im Hohenwestedter Sport- und Jugendheim für Volker Delfs. Der Bürgermeister von Wapelfeld wurde für seine 30 aktiven Jahre in den Reihen des Bläserkorps Hohenwestedt mit goldenen Treuenadeln vom Landesjagdverband und von der Bläsergruppe geehrt. Das Bläserkorps Hohenwestedt wird ebenso wie die Bläsergruppen aus Aukrug und Hanerau-Hademarschen im Juni zum Bundeswettbewerb der Jagdhornbläser nach Kranichstein in Hessen fahren. Die Hohenwestedter hatten sich bei den Landesmeisterschaften 2018 in Husum durch einen 3. Platz in der höchsten Wertungsklasse G, die Aukruger durch einen 5. Rang in der Klasse G und die Hademarscher als Landesmeister in der Startklasse A für den Bundeswettbewerb qualifiziert.

Wie der Vorsitzende Hans Popp mitteilte, wird die Kreisjägerschaft Rendsburg-West die dreimal 150 Euro Startgeld für die drei Bläsergruppen in Kranichstein übernehmen.

Finanzspritzen für die Fahrten der Jagdhornbläser nach Hessen steuern auch der Rotwildhegering Barlohe (150 Euro) und der Damwild-Hegering Aukrug (50 Euro) bei. Wenn es nach Popp geht, sollen sich die Bläser bei den Bundesmeisterschaften schon mit dem neuen Wappen der Kreisjägerschaft Rendsburg-West präsentieren. Einstimmig billigten die 106 versammelten Waidmänner einen Entwurf, der das Wappen des Kreises Rendsburg-Eckernförde zeigt, das von einem prächtigen Rothirschgeweih eingerahmt wird. „Dieses eigene Wappen können wir jetzt zum Beispiel als Aufnäher für die Bläserjacketts oder für unsere Schießwesten nutzen“, freute sich Popp.