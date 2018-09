Tourismus : Kreisbahn „Rosa“: Rückkehr einer Legende?

Strecke von Jevenstedt nach Hohenwestedt für touristische Fahrten durch Mittelholstein geplant

19. September 2018, 12:27 Uhr

Es ist ein kühner Plan, aber Andreas Knopf aus Brammer will ihn umsetzen. Die alte Rendsburger Kreisbahn, besser bekannt als „Rosa“ soll wiederbelebt werden. Nicht als ein Museumszug, sondern als eine moderne Ergänzung zum Öffentlichen Personennahverkehr und vor allem eine Ausflugsbahn – gefördert durch EU-Mittel. Mit dieser Idee möchte er potenzielle Unterstützer, wie die Bürgermeister entlang der geplanten Streckenführung gewinnen.

„Das kann eine super Sache für die Region werden“, erzählt Knopf über sein Projekt, „es wäre nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal, sondern fördert auch den sanften Tourismus“. Denn eine Schmalspurbahn braucht nur sehr wenig Platz. Bei der geplanten Spurbreite von 600 Millimetern wäre die gesamte Trasse nicht viel breiter als ein Graben. „Das ist mir wichtig, dass sich die Bauern keine Sorgen machen über die Landabgabe. Die soll so gering wie möglich gehalten werden.“ Und auch ansonsten soll die Umwelt nur gering belastet werden: Auf den Zügen sollen Akku-Lokomotiven ohne Abgase und schadstoffreduzierte Motorlokomotiven zum Einsatz kommen. Das Thema Schmalspurbahn ist für Knopf mehr als ein spontaner Gedanke. Der 56-Jährige fuhr bereits auf Loks in Wales und Rumänien, sammelte Erfahrungen mit der „Feldbahn“ im nordrhein-westfälischen Scherembeck und betreibt die „Oskar-Alexander-Kurbahn“ in Bad Bramstedt, die für Knopf ein erster Schritt ist, die Schmalspurbahnen wiederzubeleben.

Stephan Lubomierski von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis sieht für ein solches Projekt noch Hürden, die übersprungen werden müssen. So müsste die Flächenerwerb geklärt und sicherlich Partner mit ins Boot geholt werden. Trotzdem findet er die „Wiederbelebung“ der Kreisbahn aber grundsätzlich positiv. „Das trifft auf jeden Fall einen Nerv und könnte zu einem touristischen Highlight werden“, sagt Lubomierski und verweist auf den Erfolg der Draisinen auf alten Bahnstrecken an der Westküste.

Eine neue Kreisbahn wäre ein deutlich größeres Vorhaben. Bis auf einige Empfangsgebäude und Abschnitte des ehemaligen Bahndamms ist nicht mehr viel von der „Rosa“ übrig geblieben. Die letzten Gleisreste im Rendsburger Kreishafen sind ausgerechnet an einer Stelle zu finden, die nicht zur neuen Routenführung gehören würde. Eine Kanalüberquerung ist nicht finanzierbar. Stattdessen soll der neue Startpunkt für touristische Fahrten in das Herz Mittelholsteins in Jevenstedt liegen, für de Kopfbahnhof im Süden ist wieder Hohenwestedt vorgesehen. Ab 2020 soll aus dem Plan Wirklichkeit werden. „Vielleicht ist bis dahin auch die Änderung meines Vornamens in Jim durch“, lacht Knopf.

>Noch rollt kein Zug, wer aber Interesse hat, das Projekt zu unterstützen, kann sich bei Andreas Knopf melden. Tel. 0 43 92 / 9 20 96 16