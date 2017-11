Aus dem Hauptausschuss : Kreis schwimmt im Geld und macht Imland eine Freude

vergrößern 1 von 2 Foto: Jennert 1 von 2

von Dirk Jennert

erstellt am 24.Nov.2017 | 18:39 Uhr

Die Daten der November-Steuerschätzung sind zwar noch nicht offiziell von Kiel auf die Kreise und Kommunen heruntergerechnet worden, doch eines ist schon klar: Die Kämmerer im ganzen Land können sich auf eine große Extra-Überweisung freuen. Die Kreisverwaltung hat sich auf Grundlage der bekannten Zahlen jetzt selbst Klarheit über den zu erwartenden Geldregen verschafft. Wie Landrat Rolf-Oliver Schwemer im Hauptausschuss sagte, ist für den Etat dieses Jahres eine zusätzliche Einnahme zwischen vier und fünf Millionen Euro zu erwarten. Das Geld nutzt der Landrat, um von den fünf für das kommende Jahr geplanten Sonderprogrammen eines vorzuziehen. Dabei geht es um die Liquiditätsversorgung der Imland-Klinik.

Der Hauptausschuss folgte Schwemers Vorschlag, Imland mit einem Kassenkredit des Kreises über zwei Millionen Euro zu versorgen. Bereits ab dem kommenden Montag, 27. November, kann Klinik-Geschäftsführer Dr. Hans-Markus Johannsen bei Bedarf über das Geld verfügen. „Wir optimieren damit unseren Finanzierungsaufwand“, sagte Johannsen auf LZ-Anfrage. Das Unternehmen setzt täglich einen hohen sechsstelligen Betrag um und muss gleichzeitig hohe Investitionen bewältigen, allein in diesem Jahr sieben Millionen Euro. In diesem Spannungsfeld kann es passieren, dass ein hoher Betrag von den Konten abgefordert wird, obwohl erwartete Einnahmen noch nicht eingegangen sind. Dann wird der Kassenkredit genutzt. Vorteil: Gegenüber Krediten aus der Finanzbranche steht das Geld sofort zur Verfügung. „Und nach wenigen Tagen wird es wieder zurückgezahlt“, so Johannsen. Er betonte: Bei Imland gebe es keinen Liquiditätsengpass, sondern es handle sich bei der etwaigen Inanspruchnahme von Kassenkrediten um übliche und rechtlich einwandfreie Geschäftsabläufe.

Der Kreis wiederum muss für die Gewährung des Imland-Kassenkredites keine Fremdmittel aufnehmen. Bisher war für dieses Jahr im Etat eine schwarze Null geplant. Die zusätzlichen Steuereinnahmen machen daraus jetzt ein Plus von fünf Millionen Euro. Rechnet man den Kassenkredit ab, bleibt noch ein Überschuss von bis zu drei Millionen, der beispielsweise für den Schuldenabbau genutzt werden könnte. Sollte das geschehen, würden die Verbindlichkeiten von aktuell 4,4 Millionen Euro um mindestens die Hälfte sinken.

Damit würde die komplette Tilgung der Schulden im kommenden Jahr in greifbare Nähe rücken. Für das Jahr 2018 hat Schwemer bislang ein Plus von 17 Millionen Euro erwartet. Nach den Erwartungen der Steuerexperten dürfte die Summe wegen der florierenden Wirtschaft weiter steigen, und zwar um bis zu 300 000 Euro.