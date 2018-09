Rendsburg: Saal wird umgebaut : Kreis schafft mehr Platz für seine Abgeordneten

Nach der Kommunalwahl stieg die Zahl der Mandatsträger von 49 auf 61. Acht von ihnen müssen am „Katzentisch“ sitzen.

von Dirk Jennert

17. September 2018, 19:39 Uhr

61 statt vorher 49 Abgeordnete: Seit der Kommunalwahl ist das in zwei Dreiviertelkreisen angeordnete Plenum des Kreistages zu klein. Als Provisorium wurden Tische in der dritten Reihe aufgestellt, doch diese dürften bald ausgedient haben. Landrat Rolf-Oliver Schwemer kündigte gestern an, dass am 26. November die Handwerker anrücken. Drei Wochen haben sie Zeit, um den größten Saal des Kreishauses zu modernisieren und die Plätze der Abgeordneten neu zu ordnen. Auch die Sitzungsräume der Ausschüsse werden umgestaltet.

Die Angebote der Firmen lassen laut Schwemer darauf schließen, dass der Kostenrahmen von 240 000 Euro eingehalten wird. Der Bauzeitenplan ist eng getaktet. Drei Tage nach dem Abzug der Handwerker kommen die Abgeordneten am Montag, 17. Dezember zusammen, um den Etat 2019 zu verabschieden. Es wird die erste Sitzung im neuen räumlichen Gewand sein. Zugleich ist dies das erste Mal seit Einweihung des Kreishauses im Jahr 1981, dass die Sitzungsräume überarbeitet werden. Dass der Kreistag deutlich mehr Abgeordnete als in der vergangenen Wahlperiode hat, ist auf den Gewinn aller 25 Direktmandate durch die CDU zurückzuführen. Damit durfte die Union mehr Abgeordnete entsenden, als ihr nach dem Stimmenanteil zusteht. In der Folge erhielten die anderen Parteien Ausgleichsmandate.

Für die während des Umbaus tagenden Ausschüsse müssen Alternativen gefunden werden. Für den Hauptausschuss gibt es bereits eine Lösung: Er wird im Nordkolleg tagen.