Mit Karte : Kreis Rendsburg-Eckernförde rüstet sich gegen Geflügelpest

An den Küsten und großen Gewässern muss Geflügel in Ställen gehalten werden.

08. November 2020, 18:12 Uhr

Die Vogelgrippe hat in der vergangenen Woche den Kreis Rendsburg-Eckernförde erreicht. Bei einer verendeten Wildgans wurde das Virus H5N8 nachgewiesen. In den Kreisen Nordfriesland und Dithmarschen hatte es zuvor bereits bestätigte Fälle gegeben.

Fälle, in denen sich das Virus auch auf den Menschen überträgt, sind bislang noch nicht bekannt geworden, das Risiko hierfür wird von Experten als sehr gering eingeschätzt. Allerdings kann die hochansteckende Geflügelpest von Wildvögeln auf Zuchtgeflügel übertragen werden und schwere Krankheitsverläufe bis hin zum Tod verursachen.

Aus diesem Grund wurden noch in der vergangenen Woche mehrere Schritte zur Prävention und zum Schutz der Geflügelbestände im Kreis angeordnet.

„Oberstes Ziel muss es sein, eine Übertragung des Virus in die Hausgeflügelpopulation zu verhindern“, erklärte Kreisveterinärin Dr. Manuela Freitag: „Eine strikte Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen in Geflügelhaltung ist daher zwingend erforderlich.“ Konkret bedeutet dies unter anderem, dass Geflügel nur an für Wildvögel unzugänglichen Stellen gefüttert und getränkt werden darf. Ebenso dürfen Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände mit denen das Geflügel in Berührung kommen kann, nur an für Wildvögel unzugänglichen Stellen aufbewahrt werden. Geflügelmärkte oder Austellungen dürfen nicht stattfinden.

In den sogenannten Aufstallungsgebieten dürfen Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Geflügel nur in geschlossenen Ställen gehalten werden oder auf Flächen, die gegen das Eindringen von Wildvögeln gesichert sind.

Wer gegen diese Auflagen verstößt, kann mit einem Bußgeld von bis zu 30.000 Euro je nach Schwere des Vergehens belegt werden.

Zu den Aufstallungsgebieten zählt ein drei Kilometer breiter Streifen entlang der Ostseeküste und am Schleiufer. Ebenfalls gilt diese Pflicht an einem 500 Meter breiten Streifen entlang der Eider, des Nord-Ostsee-Kanals (inklusive Audorfer See, Obereidersee, Flemhuder See, Achterwehrer Schifffahrtskanal) und an der Stör.

Dazu kommen noch 500 Meter breite Schutzbereiche entlang der Binnengewässer Aassee, Ahrensee, Bistensee, Bokelholmer Teiche, Bordesholmer See, Bothkamper See, Brahmsee, Einfelder See, Haaler-Au-Polder, Hemmelmarker See, Hohner See, Methorstteich, Pohlsee, Rümlandteich, Schwansener See, Wardersee, Westensee, Windebyer Noor und Wittensee sowie entlang der Haaler-Niederung (siehe Karte). Diese Regeln zur Tierseuchenbekämpfung gelten im Kreis ab sofort.