Familiennahe Betreuung : Kreis braucht mehr Tagesmütter

vergrößern 1 von 1 Foto: AdobeStock 1 von 1

von Dirk Jennert

erstellt am 08.Nov.2017 | 17:25 Uhr

587 Kinder bis sechs Jahre werden im Kreis Rendsburg-Eckernförde von Tagesmüttern (und ganz wenigen Tagesvätern) betreut – die höchste Zahl der vergangenen zehn Jahre. „Der Bedarf wird weiter steigen“, sagt Christina Mönke, Leiterin des Fachdienstes Kinder, Jugend, Sport. Um den Ansprüchen der Eltern auch künftig gerecht werden zu können, will die Kreisverwaltung neue Betreuungskräfte rekrutieren beziehungsweise ausbilden. Anfang 2018 startet ein neuer Lehrgang. Dieser soll Interessierten das nötige Rüstzeug für den professionellen Umgang mit kleinen Kindern vermitteln.

Dabei geht es unter anderem um Kleinkindpädagogik, gesunde Ernährung, Gesundheit, Kommunikation und Entwicklungspsychologie. Gesucht werden laut Ausschreibung stabile und gereifte Persönlichkeiten mit großem Verantwortungsbewusstsein. Eine „Tagespflegeperson“, so der offizielle Begriff, darf sich um bis zu fünf Kinder kümmern. Pro Kind und Betreuungsstunde zahlt die öffentliche Hand eine Vergütung von vier Euro. Zudem wird eine Erstausstattungspauschale von 500 Euro überwiesen.

Aktuell gibt es im Kreisgebiet 151 Menschen, die meist bei sich zu Hause die Kinder anderer Eltern betreuen. Das sind deutlich weniger als 2009, als fast 190 Tagesmütter und -väter registriert waren. In den Folgejahren ist ihre Zahl kontinuierlich gesunken. 2015 wurde mit 148 Betreuungskräften der Tiefstand erreicht. Dennoch hat der Kreis den Rechtsanspruch der Eltern auf Kinderbetreuung stets erfüllen können. Niemand habe diesen einklagen müssen, betont Fachdienstleiterin Mönke. Die Statistik belegt, dass die Zahl der Kinder pro Tagespflegekraft gestiegen ist. Die Kindertagespflege ist für den Kreis ein Instrument, um schnell reagieren zu können, wenn beispielsweise ein regulärer Kindergarten- oder Krippenplatz nicht verfügbar ist. Vor allem von den Eltern bis zu dreijähriger Kinder wird das genutzt. Von den 587 Mädchen und Jungen in Kindertagespflege sind 447 im Krippenalter. Christina Mönke: „Für Kinder im Krippenalter wünschen sich Eltern eine familiennahe Betreuung.“

Genehmigte Plätze gibt es schon jetzt deutlich mehr. Insgesamt 648 Kinder unter drei Jahren könnten von Tagespflegekräften versorgt werden. Der Haken: Die Zahl der Plätze ist im größten Kreis Schleswig-Holsteins sehr unterschiedlich verteilt. Die höchste Quote gibt es in Kronshagen, wo 18,5 Prozent der bis zu Dreijährigen von Tagesmüttern betreut werden könnten. Rechnet man die Krippenplätze hinzu, liegt die Versorgungsquote bei 59,3 Prozent. Schlusslicht ist Hohenwestedt, wo nur 5,4 Prozent der Kleinkinder in der Kindertagespflege unterkommen können: Addiert man auch hier die Krippenplätze hinzu, liegt die Gesamtversorgung bei 30,6 Prozent.