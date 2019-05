Rendsburg : Kreative malen ihre Träume

Kunstforum stellt in der Volkshochschule aus.

von Frank Höfer

03. Mai 2019, 18:08 Uhr

Die Künstlerinnen und Künstler des Kunstforums Rendsburg haben ihre Träume in Bilder umgesetzt und präsentieren diese in einer Ausstellung. Schauplatz sind die Räume der Volkshochschule Rendsburger Ring. Vernissage in den Wandelgängen der Bildungseinrichtung im Niederen Arsenal am Paradeplatz ist am Montag, 6. Mai, um 16.30 Uhr. Das Motto lautet „Traumwelten“. Nach der Begrüßung durch VHS-Leiter Rainer Nordmann und Vertretern des Kunstforums können alle Künstlerinnen und Künstler zu ihren Werken und auch zu ihren Träumen befragt werden. Die Ausstellung ist bis zum 27. Juni in der Volkshochschule zu sehen. Der Eintritt ist frei.