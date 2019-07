Rendsburg : Kran hebt 22 Tonnen Beton auf das Dach eines neuen Geschosses auf dem ehemaligen Hertie-Haus

Altstädter Markt gesperrt: 73 Deckenplatten werden seit Donnerstag installiert.

Der Jahrzehnte alte Rohbau des ehemaligen Hertie-Kaufhauses in Rendsburg am Altstädter Markt stellt das Bauunternehmen Höft vor so manche Herausforderung. Wie Bauleiter Hinrich Rodewald am Donnerstag erläuterte, fand er auf dem Dach eine 50 Zentimeter dicke Betonschicht vor. „Es hat über vier Wochen gedauert, die zu entfernen.“

Der Umbau des einstigen Warenhauses zu einem Seniorenheim schreitet langsamer voran als geplant. Ursprünglich wollte der Pflegedienstleister Alloheim das Gebäude im Februar 2020 beziehen und darin 110 Betten anbieten. Bereits beim Richtfest Anfang Juni kündigte das Bauunternehmen Höft an, dass das Seniorenheim erst im Frühsommer 2020 eröffnet werden kann. Dieses Ziel gilt weiterhin, bestätigte am Donnerstag Architekt Werner Schaffer.

Wie berichtet, investieren die Unternehmer Hermann Höft, John Schaffer und Matthias Martensen gemeinsam zwölf Millionen Euro in das Projekt. Die Arbeiten begannen im April 2018. Der Altbau wurde entkernt. Ein Gebäude zwischen Stegen und Stegengraben wurde abgerissen. An dessen Stelle entstand ein Neubau. Am Altstädter Markt ist der Komplex mittlerweile eine Etage höher als zu Kaufhauszeiten. Das neue Staffelgeschoss besteht aus Wänden in einer Holzkonstruktion. Darüber liegen Stahlträger, auf die am Donnerstag mit dem Baustellenkran Dachplatten aus Spannbeton mit Längen von bis zu 9,30 Metern gelegt wurden. Das Material wurde mit fünf Lastern angeliefert. Am heutigen Freitag soll eine sechste Fuhre folgen. Insgesamt hebt der Kran 73 Platten mit einem Gesamtgewicht von 22 Tonnen auf das Dach. Der Altstädter Markt ist deshalb seit Donnerstag gesperrt. Etliche Schaulustige verfolgten die Arbeiten. Die Dächer sollen begrünt werden.