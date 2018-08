In einer Baustelle : Kran bei Warder umgestürzt: Sperrung der A7 Richtung Süden

Der Kran knickte um und muss nun geborgen werden. Autofahrer sind angehalten, das Gebiet weiträumig umfahren.

15. August 2018, 08:43 Uhr

Warder | Ein umgestürzter Kran hat am Mittwochmorgen eine Sperrung der A7 bei Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verursacht. Auf Höhe einer Baustelle ragten Teile des Krans in die Fahrbahn und Hydraulikflüssigkeit lief aus. Die Autobahn musste in Richtung Süden gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Der Verkehr wird über die A210 und A215 umgeleitet. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich noch bis in den Vormittag andauern. Eine Fachfirma hat mit den Reinigungsarbeiten begonnen, die allerdings noch einige Zeit andauern dürften. Aktuell (8.39 Uhr) kann der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, so dass der Rückstau sich nach und nach abbaut.

