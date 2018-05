Kräftemessen der starken Motoren

von shz.de

13. Mai 2018, 13:49 Uhr

Kampf der Ackergiganten: Die Bahn des MSC Gnutz wurde wieder einmal für zwei Tage zum Mekka für Fans des Trecker-Trecks. Besonderer Höhepunkt waren am Sonntag die Läufe der bis zu 800 PS starken Schlepper in der 6,5-Tonnen-Sportklasse (Foto), die den bis zu 24 Tonnen schweren Bremswagen scheinbar mühelos über die staubige Bahn hinter sich her zogen. Rund 800 Besucher sahen den über 200 Startern an den beiden Wochenendtagen zu.