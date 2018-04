Kosten für Straßenausbau: Nortorf will Bürger-Beiträge abschaffen

von mtk

17. April 2018, 14:54 Uhr

In Nortorf zeichnet sich eine politische Mehrheit für die Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen ab. Das Land stellt den Gemeinden und Städten frei, Geld von Anliegern zu nehmen. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses einigten sich alle Fraktionen darauf, dem Vorschlag der CDU zu folgen, künftig die Beiträge zu kippen.

Die Kommunalpolitiker waren sich außerdem einig, dass die Kosten für bereits laufende Straßenprojekte nicht nachträglich komplett entfallen können, sondern nur gesenkt werden sollen. Die Beiträge für Anwohnerstraßen sollen auf 53 Prozent gesenkt werden. Das sei der niedrigste zulässige Satz, so die CDU-Fraktion.

Die Diskussion über Straßenausbaubeiträge hat eine lange Vorgeschichte. Der ursprüngliche Antrag der SPD, der im vergangenen Jahr diskutiert wurde, sah vor, dass nicht nur die Straßenausbaubeiträge gestrichen werden. Außerdem wollten die Sozialdemokraten, dass auch bereits ausgeführte Bauarbeiten nicht abgerechnet werden, sofern sie noch nicht in Rechnung gestellt worden sind. Da zu diesem Zeitpunkt weder die rechtliche Grundlage geschaffen war, noch eine Einschätzung bezüglich der rückwirkenden Erhebung vorlag, entschieden sich die Stadtvertreter dafür, den Punkt zu vertagen.

Auch im Februar diesen Jahres war über das Thema diskutiert worden, nachdem das Land den Kommunen per Gesetz freigestellt hatte, ob sie Ausbaubeiträge erheben. Die CDU forderte damals, dass die Verwaltung eine Schätzung der Kosten für die kommenden zehn Jahre als Entscheidungshilfe liefere.

Begonnen hatte die Sitzung der Mitglieder des Bauausschusses mit einer scharfen Kritik der SPD an der Verwaltung. Auslöser war eine Formulierung in der Tagesordnung. Sie habe nach Meinung der SPD-Fraktion nicht der geforderten Formulierung entsprochen. „Der Antrag in der Tagesordnung ist nicht der Originalantrag der SPD“, monierte Willi Gronewald, Fraktionsvorsitzender der SPD. Das Original laute: „Die Stadt Nortorf verzichtet auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen. Sollten bis zur Sanierung einer Straße noch keine finanziellen Hilfen durch das Land möglich sein, trägt die Stadt bis zu einer eventuellen Zuweisung von Landesmitteln die Kosten allein.“ Doch in der Tagesordnung hieß es nun „Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung hier: weitere Vorgehensweise (auf Antrag der SPD-Fraktion)“. Hier habe die Verwaltung Einfluss genommen, dabei sollte der Antrag so übernommen werden, wie dieser in einer E-Mail an die Verwaltung gestellt worden sei.

Abgestimmt wurde über den SPD-Antrag allerdings nicht. Stattdessen entschied sich das Gremium, dem CDU-Antrag zu folgen und der Stadtvertretung die Abschaffung der Ausbaubeiträge zu empfehlen.