Konzertbesuch mit Blick auf den See

von Helma Piper

25. Juni 2018, 13:26 Uhr

„Lieder klingen über den See“: Unter diesem Motto steht am Sonntag, 1. Juli, zum vierten Mal das große Chor-See-Festival des Sängerkreises Mittelholstein auf dem Campingplatz BUM am Borgdorfer See. Die Veranstalter versprechen „ein musikalisches Erlebnis in der idyllischen Atmosphäre der freien Natur“, direkt am Ufer des Sees. Neben dem Kreis-Chor SK 7 haben der Chor Einigkeit Wittorf und der A-Capella-Chor Büdelsdorf ihr Kommen angemeldet. Beginn der Veranstaltung ist um 13 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Ende des Chor-See-Festivals wird gegen 18 Uhr sein.