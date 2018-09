Konzert mit Ur-Instrument

von Helma Piper

27. September 2018, 12:39 Uhr

Die besondere Wirkung von Gong-Musik können Zuhörer am Mittwoch, 3. Oktober, 19 Uhr, in der Kirche in Hamdorf, Dorfstraße 15a, erleben. Das Konzert unter dem Titel „The Big Gong“ wird gestaltet von dem Kirchenmusiker und Gongspieler Peter Heeren. Auf dem Programm stehen Werke von Lisa Bazelaire.

Peter Heeren beschäftigt sich seit 2000 mit dem Thema Gongs und ihren Klangwirkungen. Der Gong gilt neben den Trommeln und Digeridoos als eines der Ur-Instrumente. Heeren studierte in Lübeck und Hamburg und ist mehrfacher Preisträger für sein Orgelspiel und für seine Kompositionen. Der Eintritt ist frei, eine Spende ist willkommen.