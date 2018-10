Konzert mit „Nordic Sunset“

von Helma Piper

23. Oktober 2018, 17:52 Uhr

Live-Musik von „Nordic Sunset“ gibt es am Freitag, 26. Oktober (19 Uhr), im Bistro B3 an der Bundesstraße 77 in Barlohe. „Nordic Sunset“: Das sind Angela Kühl und Dedl Klemmt. Angela Kühl ist Konzert-Klarinettistin und unter anderem Teil der „Hamburger Stadtmusikatzen“. Dedl Klemmt bringt Gitarren aller Art zum Klingen und war viele Jahre mit verschiedenen Country- und Rockbands auf Tour. Die Formation „Nordic Sunset“ will das Publikum mit dem Programm auf eine musikalische Reise kreuz und quer durch Stile, Länder und Zeiten nehmen. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.