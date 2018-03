Comedy : Komik mit jeder Menge Bauchgefühl

Jörg Jará begeistert 300 Besucher im Arsenal

von Horst Becker

19. März 2018, 10:56 Uhr

Rendsburg | Schlank, dunkler Anzug, seriös – so trat Jörg Jará am Freitagabend auf die Bühne im Hohen Arsenal in Rendsburg. Und er machte den 300 Besuchern auch sofort klar, was sie erwartete: „Willkommen zur Gruppentherapie.“ Als Transaktionsanalytiker wolle er helfen, Probleme zu lösen.

Dazu hatte sich Jará, einer der führenden Bauchredner in Deutschland, Hilfe mitgebracht. Als Prototypen eines Pessimisten stellte Jará den nörgelnden Opa Erwin Jensen vor, der mit „neuen Medien“ nichts am Hut hat, aber interessiert nach „neuen Mädchen“ im Publikum ausschaute. Opa Jensen hat Angst vor einer „russischen Maschine“. „Poweronoff“ ist ihr Name. Jará löst das Rätsel, indem er das Typenschild mit „Power On/Off“ übersetzt. Als Optimistin trat die Vogeldame Olga auf, zeigte Diva-Allüren und sang innig „Für mich soll’s rote Rosen regnen“.

Besonders viel Mitgefühl hatten die Zuschauer mit dem kleinen Karlchen, einer schüchternen Stabpuppe. „Er kommt aus Nirgendwo“, stellte Jará Karlchen vor, den er aus einem Koffer holte.

„Aus Westerrönfeld“, korrigierte die Puppe, worauf Opa Jensen aus dem Hintergrund feststellte: „Das ist so gut wie Nirgendwo.“ Karlchen ließ sich überreden, mit zartem Stimmchen das Lied „La Le Lu“ zu singen. Das Publikum schmolz dahin.

Da hatte der rüpelhafte und großspurige Lutz-Maria Adam schon einen anderen Auftritt. Der Typ, der an Frankenstein erinnerte, wurde von Jará als „Gewissensbissverdränger“ vorgestellt. Er sei Fachmann für Entspannungsübungen, machte Lutz-Maria deutlich. Seine Ausbildung dazu habe er während eines längeren Gefängnisaufenthalts gemacht. Zudem arbeite er als Seminarleiter für „Nacktes Töpfern mit Teerklumpen“.

Mit dem Psychologieprofessor Karl-Friedrich Jensen konnte sich Jará auf anderem Niveau unterhalten. Denn der Bauchredner hat neben Betriebswirtschaft auch Psychologie studiert. Als Spezialistin für Paar-Dynamik trat die „82-jährige Helga Sommer“ auf. Sie habe früher für die Jugendzeitschrift „Bravo“ gearbeitet, berichtete sie und gestand: „Ich war Dr. Sommer.“

Mit einer alten Socke fing die Karriere des gebürtigen Flensburger Jará, der jetzt in Achterwehr lebt, an. Eine rote Socke über die Hand gezogen, zwei Tischtennisbälle als Augen darauf geklebt, eine Federboa um den Arm gewickelt – fertig ist Dodo. Mit diesem Vogel trat er im Hamburger Hansa-Theater auf, später auch im Fernsehen.

In Rendsburg ist er durch Auftritte in der Palkus-Show im Bullentempel bekannt – und bei einigen auch gefürchtet. Denn wer dort in der ersten Reihe saß, lief Gefahr, dass Jará auf seine Kosten das Publikum begeisterte. Die Zuschauer wurden auch im Hohen Arsenal mit einbezogen, aber auf die harmlose Art. Zum Abschluss holte sich Jará noch Nadine und Jörn auf die Bühne und gab ihnen seine Stimme. Gemeinsam sangen sie den Monty-Python-Hit „Always Look on the Bright Side of Life“. Das Paar aus Kiel, sie Archäologin, er bei der Naturschutzbehörde, war ebenso begeistert wie das Publikum, das den Bauchredner erst nach einer Zugabe gehen ließ.

Aus dem Häuschen war auch der elfjährige Tim. Der Schüler aus Kropp hatte seine Handpuppe „Joschi“, eine Mischung aus Dinosaurier und Drache, mit nach Rendsburg gebracht. „Ich übe schon für das Bauchreden, und bei Jörg Jará bin ich schon zum zweiten Mal.“