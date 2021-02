Rendsburg : Kollision am Parkdeck Nienstadtstraße: Gelbes Unfallauto wurde von der Straße gedrängt

Ein 27-jähriger Fahrer kommt aus Rendsburg und erlitt Schnittverletzungen an der Hand.

Rendsburg | An dem spektakulären Verkehrsunfall auf der Eisenbahnstraße in Rendsburg am Donnerstag gegen 16.55 Uhr waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitag auf Nachfrage von shz.de mit. Weiterlesen: Auto schleudert ins Parkdeck Niens...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.