Kohlbuffet in der „Waldhütte“

von Helma Piper

04. Oktober 2018, 12:00 Uhr

Der Landfrauenverein Hüttener Berge lädt am Dienstag, 9. Oktober, zum Erntedankfest ein. In der Brekendorfer Kapelle findet um 18 Uhr eine Andacht mit Frau Pastorin Jensen statt. Im Anschluss wird sich gegen 19 Uhr treffen in der „Waldhütte“ zu einem Kohlbuffet getroffen. Als Gast wird Bäckermeister Jochen Drews aus Büdelsdorf einen Vortrag halten. Anmeldungen bei den Ortsvertrauensdamen oder beim Vorstand.