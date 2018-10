„Könige der Lüfte“ leben gefährlich

Greifvögel werden illegal verfolgt / Jäger setzen sich für Schutz der Tiere ein

02. Oktober 2018, 14:49 Uhr

Vom Jäger zum Gejagten – anstatt sich zu freuen, dass sich der Bestand einiger Greifvogelarten zunehmend stabilisiert hat, wird den „Herrschern der Lüfte“ mittlerweile mit teilweise brutalen Methoden nachgestellt. Die Palette reicht dabei vom Abschuss über Giftköder bis hin zur Schlag- oder Netzfalle. Da seit 2005 allein in Deutschland weit mehr als 1500 Greifvögel vorsätzlich getötet wurden, ist 2015 mit Geld des Bundesamtes für Naturschutz sogar die „Erfassungs- und Dokumentationsstelle Greifvogelverfolgung und Artenschutzkriminalität“ (kurz Edgar) ins Leben gerufen worden.

Weltweit sind Adler als Wappentiere beliebt. Prangt doch selbst im Plenarsaal des deutschen Bundestages nach wie vor ein übergroßes Abbild des majestätischen Vogels an der Wand. Umso unverständlicher war es, dass die „Könige der Lüfte“ im vergangenen Jahrhundert nahezu ausgerottet wurden. Der Grund dafür ist einfach. „Die Adligen wollten ihr Jagdrecht auf das Niederwild alleine ausüben und die Beute nicht mit den Greifvögeln teilen. Also setzten sie sogar Prämien für deren Erlegung aus“, berichtet Rüdiger Albrecht vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). Einzig durch das hohe Engagement von Organisationen wie der Projektgruppe Seeadlerschutz konnte die komplette Ausrottung einiger Arten nicht nur verhindert, sondern deren Bestände auch stabilisiert werden. „Die Geschichte des Seeadlers ist eine Erfolgsgeschichte“, fügt Albrecht an. So können mittlerweile wieder mehr als 80 Brutpaare in Schleswig-Holstein verzeichnet werden – rund 15 davon allein im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

„Wer den Vögeln heutzutage nachstellt, kann man nur vermuten“, erklärt Albrecht. Unabhängig von denen, die einfach Spaß daran haben, die Tiere zu töten, sei es aber ebenfalls naheliegend, dass gerade Falke und Habicht einigen Tauben- und Hühnerzüchtern ein Dorn im Auge sind. Dagegen könnten die Horste von Adler und Rotmilan störend bei dem Bau geplanter Windkraftanlagen sein.

Kein Verständnis für das Töten von Tag- und Nachtjägern zeigt auch Olaf Malmström, der dem Vorstand der Kreisjägerschaft Rendsburg Eckernförde angehört und stellvertretender Hegeringleiter in Langwedel ist. „Die Greifvögel unterstehen dem Jagdrecht und damit sind wir für deren Hege und Pflege zuständig“, erklärt Malmström. Hatten die Jäger früher einen erheblichen Anteil daran, dass die Bestände der Greifvögel dezimiert wurden, setzen sie sich seit Jahrzehnten verstärkt für ihr Wohlergehen ein. Dazu gehört unter anderem auch die Horsterfassung für das Wildtierkataster, an der sich die Waidmänner seit fast 30 Jahren aktiv beteiligen. Haben sie doch als Jäger auch die Berechtigung, die Ländereien in ihren Revieren zu betreten und sich dadurch einen Überblick zu verschaffen.

Zu ihrer Sorgfaltspflicht gehört unter anderem dann auch, Landwirte darauf aufmerksam zu machen, falls sich ein Horst auf ihrem Gelände befindet. „Damit wollen wir gewährleisten, dass der Bereich um den Horst zum Beispiel bei Mäharbeiten ausgespart wird“, ergänzt Malmström. Daher ist für ihn auch kaum vorstellbar, dass ein Jäger den Greifvögeln in der heutigen Zeit nachstellen könnte. „Die Tiere haben eine ganzjährige Schonzeit. Sollte ein Jäger tatsächlich dagegen verstoßen, hätte er nicht nur mit einer Anzeige, sondern auch mit dem direkten Ausschluss aus dem Jagdverband zu rechnen.“ Um das noch einmal zu bekräftigen, unterzeichneten der Landesjagdverband Schleswig-Holstein, die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein und Hamburg sowie das Landes-Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 2008 die sogenannte „Kieler Erklärung“ zum Schutz der Greifvögel in Schleswig-Holstein.

Wie rücksichtslos einige Menschen sein können, zeigte sich vor einigen Jahren auch im Waldgebiet der Nienkattbeker Schweiz. Unbekannte hatten dort in kurzer Zeit drei Ansitze angezündet und verbrannt. Das Fatale daran: Unter dem einen befand sich das Nest eines Uhu-Paares. Ob die Tiere oder gar ihr Nachwuchs dabei zu Schaden gekommen sind lässt sich dabei nur vermuten.

Ein Fall besonders verabscheuungswürdiger Tierquälerei wurde Anfang des Jahres in Schacht-Audorf aufgedeckt. Unbekannte hatten, wie berichtet, einer lebenden Taube einen Flügel gebrochen und sie mit Angelhaken gespickt, um sie so präpariert dann als tödliche Beute für einen Greifvogel wieder auszusetzen.